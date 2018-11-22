Навальный: Путинский пропагандист Брилев – подданный королевы Британии 2 22.11.2018, 18:36

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Алексей Навальный

В 2016 году руководитель программы «Вести в субботу» купил в Лондоне квартиру.

Российский пропагандист Сергей Брилёв, руководитель программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1", является гражданином Великобритании. В 2016 году он купил квартиру в Лондоне за 66 миллионов рублей, следует из нового расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Команда Навального обнаружила Брилёва и его жену Ирину в списке зарегистрированных избирателей лондонского района Ноттинг-Хилл. По британским законам в такие списки могут быть внесены либо граждане Великобритании, либо граждане Евросоюза, постоянно проживающие в Великобритании, но никак не граждане России.

Также по данным ФБК, Ирина Брилёва владеет долей в управляющей компании многоквартирного жилого дома в лондонском предместье Чизик. Она же является собственницей квартиры, купленной в этом доме в феврале 2016 года за 700 тысяч фунтов (в пересчете на рубли это 66 миллионов). Навальный отмечает, что ни у Брилёвой, ни у её мужа нет никакого бизнеса, который позволил бы им совершить такую дорогую покупку. Оппозиционный политик предполагает, что так щедро оплачивается работа Брилёва на телеканале "Россия".

Навальный называет его одним из главных "путинских пропагандистов", в эфире у которого никогда не появляется негативной информации ни о президенте, ни о российской власти в целом. В расследовании ФБК, в частности, отмечается, что в итоговой информационной программе "Вести в субботу", которую ведёт Брилёв, были полностью проигнорированы митинги против пенсионной реформы, "беспрецедентные протесты в Ингушетии" и разоблачения сотрудников ГРУ, причастных к отравлению Скрипалей в Лондоне. Вместо анализа интервью "Петрова и Боширова", которое обсуждал весь мир, Брилёв показал зрителям "никак не меньшую сенсацию в Лондоне": а именно как новоиспеченная герцогиня Меган Маркл сама закрыла за собой дверь автомобиля.

Кроме работы над программой "Вести в субботу", Сергей Брилёв заседает в Совете по внешней и оборонной политике и является заместителем директора телеканала "Россия" по специальным проектам.

Расследование ФБК он пока не прокомментировал.