Светлана Алексиевич награждена первой премией Центральной Европы 22.11.2018, 18:48

Светлана Алексиевич

Фото: AP

Премия «Почетный гражданин Центральной Европы» вручается за вклад в развитие демократии и гражданского общества.

Награда была учреждена в этом году Центральноевропейским форумом (CEF) — международной организацией, которая существует уже десять лет. А первым лауреатом премии стала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, передает pen-centre.by.

Пригласительное письмо подписал президент Словацкой республики Андрей Киска, который отметил важность деятельности белорусской писательницы. «Ваше присутствие на церемонии будет честью для народа моей страны», — написал он.

В консультативный Совет форума входят такие известные интеллектуалы, как Миклош Харасти (Венгрия), Словенка Дракулич (Хорватия), а также другие европейские деятели культуры и политики.

Церемония вручения премии, приуроченная к годовщине событий 1989 года в Чехословакии, прошла 17 ноября в Братиславе на площади Словацкого национального восстания. Во время вручения был зачитан отрывок из книги Светланы Алексиевич «Время секонд-хэнд» в переводе на словацкий.