Bellingcat идентифицировала ГРУшника, который был участником попытки госпереворота в Черногории 5 22.11.2018, 19:02

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Фото: theins.ru

Сотрудник ГРУ использовал в оперативном псевдониме настоящее имя-отчество и дату рождения.

Независимым расследователям удалось идентифицировать одного из ключевых организаторов провалившегося государственного переворота в Черногории, известного под именем Владимир Попов, им оказался сотрудник ГРУ Генштаба России Владимир Моисеев. Об этом говорится в совместной публикации группы Bellingcat и российского издания The Insider.

Владимира Николаевича Попова, родившегося 29 мая 1980 года, черногорские власти объявили в международный розыск. Выяснилось что под этим именем скрывается Владимир Николаевич Моисеев, родившийся 29 мая 1980 года. Его дата рождения и имя-отчество совпадают с данными личности прикрытия, что облегчило его поиск, говорится в расследовании.

Он родился в деревне Пивкино в Курганской области, учился в местной школе, отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, окончив его в звании лейтенанта. Между 2006-м и 2009 годами Моисеев перебрался в Москву, где прошел подготовку в воинской части №48427, относящейся к спецназу ГРУ, утверждают Bellingcat и The Insider.

"В 2009 году Моисеев обрел свою вторую идентичность в лице Владимира Попова. Вплоть до 2015 года он с семьей проживал в общежитии при своей воинской части на улице Матросская Тишина. Затем его материальное состояние сильно улучшилось. Судя по данным Росреестра, с того времени и по сегодняшний день Владимир Моисеев и его семья проживают в московском районе Черемушки, в соседнем доме с Александром Мишкиным (фигурант дела об отравлении российского разведчика Сергея Скрипаля. – Прим.)", – сказано в публикации.

Под именем Попова Моисеев регулярно путешествовал как "фотожурналист" и "агент по морскому страхованию", в основном посещая Балканы, Кавказ и Турцию. Также он бывал в Польше, Молдове, Болгарии и Украине.

"Наконец, в октябре 2016 года Попов отправился в Сербию, где в тот момент, согласно данным следствия, происходила подготовка неудавшегося переворота. Именно тогда местным спецслужбам удалось сфотографировать Попова в момент разговора с коллегой из ГРУ Эдуардом Шишмаковым (Широковым)", – написали расследователи.

Шишмаков (слева) и Попов в Сербии

Фото: theins.ru

16 октября 2016 года в Черногории прошли выборы в парламент, победу на которых одержала правящая Демократическая партия социалистов. По данным СМИ, группа сербских экстремистов, которых координировали находившиеся в Сербии граждане России, планировала теракты в день выборов. Переворот провалился.

Арестованные и задержанные заговорщики являлись членами радикальных националистических групп Сербии, многие – с опытом ведения боевых действий на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Прокуратура Черногории подозревает их в намерении устроить беспорядки со стрельбой по демонстрантам в Подгорице, а также арестовать или убить тогдашнего премьера Мило Джукановича.

19 февраля 2017 года британское издание The Telegraph сообщило, что Россия причастна к организации государственного переворота в Черногории. Об этом говорят перехваченные телефонные звонки, данные электронной почты и показания задержанных в деле о покушении на Джукановича. По данным источников издания, атака на парламент страны и убийство премьер-министра должны были погрузить Черногорию в хаос накануне ее вступления в НАТО.

В подготовке государственного переворота и вербовке экстремистов власти Черногории подозревают российского офицера и дипломата Шишмакова и его сообщника Попова, оба скрываются от правосудия в России.

В июне 2017 года Верховный суд Черногории в Подгорице подтвердил обвинительные заключения в организации попытки переворота 14 подозреваемым, в число которых входят россияне и лидеры пророссийской оппозиции в стране.