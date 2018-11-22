Пизанская башня перестала «падать» 3 22.11.2018, 19:28

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Наклон знаменитой Пизанской башни стал уменьшаться.

Угол наклона "падающей" Пизанской башни, одной из самых популярных архитектурных достопримечательностей Италии, стал меньше, передает ВВС.

По словам экспертов, следящих за реставрационными работами, за последние 20 лет 57-метровая башня выпрямилась на четыре сантиметра.

"Как будто башня помолодела на два века", - отметил профессор Сальваторе Сеттис.

Профессор геотехники из Пизанского университета Нунцьянте Скуэлья добавил: "В первую очередь имеет значение устойчивость колокольни, а она превысила ожидания".

Туристы, которые любят "поддерживать" башню на фотографиях, уже начали замечать происходящие с ней изменения. На это обратила внимание, в частности, датская теннисистка Каролина Возняцки.

I feel like the Leaning Tower of Pisa is standing more straight today 😜💪🏻 pic.twitter.com/k4rqDnnRYa — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 8 ноября 2018 г.

"Мне кажется, Пизанская башня сейчас стоит более ровно"

"Слышала, Пизанская башня стала стоять более ровно, не хочу указывать на себя, но, возможно, отчасти причина тому - я"

В 1990 году башню впервые за 800 лет закрыли для туристов из-за опасений, что она может упасть. В то время наклон составлял 4,5 метра от вертикального положения.

Международная комиссия во главе с польским экспертом профессором Михеле Ямёльковским работала над стабилизацией башни с 1993 по 2001 год.

В итоге угол наклона поправили на 45 см, потратив на это больше 250 миллионов долларов.

Пизанская башня стала "падающей" уже через пять лет после начала строительства в 1173 году.

Слой песка и глины, на котором построена башня, мягче с ее южной стороны, чем с северной. Строители еще не успели достроить третий этаж, а размягчение почвы под башней уже привело к уклону.