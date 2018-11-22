52 повреждения «Адмирала Кузнецова» 6 22.11.2018, 20:05

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В РФ оценили ущерб «Адмиралу Кузнецову» после аварии с плавдоком.

Устранение повреждений, которые авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» получил в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября, обойдется примерно в 70 млн руб. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РБК.

«Комиссия насчитала 52 повреждения», — отметил он. По словам Рахманова, сумма затрат на ремонт в рамках бюджета модернизации «Адмирала Кузнецова» позволяет говорить о «незначительных повреждениях».

Авария с плавучим доком ПД-50 произошла ночью 30 октября на принадлежащем «Роснефти» 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. Днем ранее в доке завершились работы по ремонту авианосца. Авария произошла при выходе корабля из ПД-50: «Произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы и произошло нерасчетное погружение дока в воду», — говорили РБК на заводе «Звездочка» (главное предприятие по модернизации авианосца).

Во время отключения насосов не были запущены резервные генераторы, поэтому удержать ПД-50 на плаву не удалось. В итоге «Кузнецов» просто вышел из тонущего дока, получив незначительные повреждения, как сразу заявляли в ОСК: на палубу авианосца упал 70-тонный башенный кран. В результате происшествия погиб один человек, четверо получили травмы и были госпитализированы. После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)

Авианосец после аварии отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода для продолжения работ. Судьба ПД-50 пока неизвестна. Его будут поднимать, так как из-за него нарушен доступ в заводскую гавань, «другой вопрос — каким способом и в какой период», говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В целом ремонт и модернизация «Кузнецова» обойдется российскому государству в 40 млрд руб.