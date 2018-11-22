Мэй назвала уникальными будущие отношения Лондона и ЕС 22.11.2018, 20:25

Тереза Мэй

Фото: AP

Брюссель еще никогда не заключал таких договоров, как с Великобританией, заявила Тереза Мэй в парламенте.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала большим успехом политическое заявление о будущих отношениях между ее страной и Евросоюзом после "Брекзита", передает DW.

Брюссель еще никогда прежде не заключал такого договора с экономически развитым государством, заявила Мэй, выступая с речью в парламенте в Лондоне в четверг, 22 ноября. При этом Великобритания вновь обретет контроль над своими границами, своими законами и своими деньгами, подчеркнула она.

"Текст, который мы ныне согласовали, позволит создать новую зону свободной торговли с ЕС без пошлин, налогов, тарифов и количественных ограничений", - указала Мэй. В то же время глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин раскритиковал политическое заявление ЕС и Великобритании, назвав его "аттестатом о провале" правительства и "словоблудием". Он заявил, что его фракция не поддержит этот документ.

В отличие от договора о выходе Великобритании из состава ЕС, проект которого стороны согласовали на прошлой неделе, политическое заявление о будущих отношениях Брюсселя и Лондона не имеет юридически обязывающей силы. Оба документа должны быть утверждены на внеочередном саммите ЕС в воскресенье, 25 ноября.

Пока неизвестно, поддержит ли договор по "Брекзиту" британский парламент. О своем несогласии с этим документом уже объявила не только оппозиция, но и некоторые депутаты от правящей Консервативной партии, а также члены североирландской Демократической юнионистской партии, от поддержки которых зависит британское правительство меньшинства.