Молдова и Румыния заключили ряд соглашений: отмена роуминга, поставки газа, смешанные погрангруппы 22.11.2018, 21:20

Премьер-министр Молдовы заявил, что присоединение его страны к ЕС остается единственным планом.

Молдова и Румыния на совместном заседании правительств двух государств в Бухаресте подписали ряд двусторонних соглашений.

Об этом пишет Deschide.md.

Cреди подписанных документов - Совместная декларация об отмене тарифов на роуминг, протокол о создании смешанных патрульных команд на общем участке государственной границы и договор о финансировании "Развитие национальной транспортной системы в северо-восточной зоне Румынии с целью улучшения снабжения этой зоны природным газом, а также обеспечение возможностей транспортировки в Республику Молдова".

Власти двух государств также подписали декларацию о намерениях по созданию усиленных учебных рамок для учреждения в перспективе смешанного подразделения армии Румынии и Национальной армии Республики Молдова.

Официальные лица договорились и о сотрудничестве в области туризма, образования и культуры, сельского хозяйства, экономики, здравоохранения и консульской защиты для лиц с двойным гражданством.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что на заседании официальные лица проанализировали текущие проекты и определили план на будущее. "Мы подтвердили, что присоединение к Европейскому союзу остается нашим единственным планом, и наши усилия будут активизированы в период председательства Румынии в Совете Евросоюза", — сказал Филип. По словам премьер-министра, Румыния является основным торговым партнером Молдовы, объем внешней торговли в этом году вырос на 30% и превысил один миллиард долларов.

"В Кишиневе стало настоящим трендом высказываться за объединение. Мы придерживаемся мнения, что подход должен быть прагматичным, тогда он принесет больше результатов. Не только громкие заявления обеспечивают нам это сближение, но и конкретные проекты. Мы хотим, чтобы это объединение происходило путем взаимоподключения инфраструктуры в разных областях. Мы хотим, чтобы наши граждане не чувствовали, что они перешли из одной страны в другую", — сказал премьер-министр Молдовы.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ отметила, что подписание соглашений свидетельствует о том, что "были предприняты важные шаги, и то, что начато сегодня, должно продолжиться на следующем этапе".

"Мы говорили об усилении инвестиций, и тот факт, что у нас есть пример — я имею в виду Vestmoldtransgaz, заставляет нас полагать, что у нас есть и другие цели и инвестиции, которые приведут к более тесным отношениям между двумя странами. Мы говорили о реформах, которые Республика Молдова должна внедрить. Румыния готова предоставить экспертизу и экспертов для этих реформ и поддержать Республику Молдова на ее проевропейском пути. Мы считаем, что проевропейский путь — единственное решение для Молдовы и процветания ее граждан", — сказала Дэнчилэ.

Это четвертое совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии.