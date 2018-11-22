Почему новая елка в Минске такая же, как прошлогодняя в Афинах? 8 22.11.2018, 21:30

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Фото:rupor.gr и МГИ благоустройства и городского дизайна

Это уже не первый случай, когда белорусские дизайнеры «заимствуют» идеи для новогоднего оформления у зарубежных коллег.

Минск потихоньку начинают украшать к Новому году: вешать яркие гирлянды, растяжки, огоньки, ставить елки. В этом году у Дворца спорта появится необычный арт-объект – 16-метровая ель без хвои, со световыми элементами, большими шарами и игрушками. Специалисты «Минскрекламы», которые разрабатывали дизайн новой елки говорили, что такого в Минске еще не было. А вот в других столицах, похоже, было, пишет kp.by.

Оказывается, елочка, которая совсем скоро появится у Дворца спорта, один в один похожа ту, что была в Афинах в прошлом году. На фото видно, насколько идентичен дизайн двух новогодних красавиц.

Вот такая елка появится около Дворца спорта совсем скоро

Фото: МГИ благоустройства и городского дизайна

Автор идеи необычной елки – молодой дизайнер из Минска Адриан Храпицкий. Он обратился с таким предложением в «Минскрекламу». Там доработали концепцию, адаптировали к месту.

- Увидел в фото елки в Афинах в Интернете, мне она очень понравилась. Я ее доработал и применил в своей концепции. Я делал проект новогодней иллюминации, елка была ее частью. Там нужна была елка необычной формы, чтобы она была динамичной. То есть либо спиральной, либо, как в Афинах, симметричной, - объясняет дизайнер. - Но не тот не другой вариант мне не нравился, я доработал, получилось что-то среднее. Отличием или доработкой этой елки является то, что ее элементы несимметричны друг другу, а развернуты немного хаотично, как коленвал. Они похожи, но разные, это можно будет заметить, когда елку установят.

А вот такая новогодняя красавица украшала площадь в Афинах в 2017 году

Фото: rupor.gr

Кстати, это уже не первый случай, когда белорусские дизайнеры «заимствуют» идеи для новогоднего оформления у зарубежных коллег. Так, два года назад на площади красно-зеленого флага в Минске появилась ёлка, очень похожая на литовскую! А в прошлом году в Гомеле установили елку с окошками - как два года назад в Вильнюсе.