Медведев собрался строить в России коммунизм

Медведев собрался строить в России коммунизм6
- 22.11.2018, 21:40
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Премьер РФ напомнил правительству об обещании построить коммунизм.
В начале 1960-х годов власти СССР пообещали гражданам, что они будут жить при коммунизме, и люди помнят это, заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Неудачный опыт КПСС необходимо учитывать министрам при подготовке прогноза экономического развития до 2036 года, подчеркнул он.
Горизонт планирования достаточно длинный, и немногие министры «будут заниматься к этому времени государственным управлением», признал Медведев.
Тем не менее, подчеркнул он, «в 2036 году будет интересно посмотреть, что мы думали о будущем в 2018 году».
«Главное, чтобы наши представления о будущем не вызвали такие же эмоции, как например, предположения о будущем, заложенные в программу КПСС, принятую XXII съездом партии нашей страны в начале 1960 годов. Что там говорилось, люди среднего возраста, естественно, помнят о том, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», - отметил премьер РФ.