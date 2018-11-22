Медведев собрался строить в России коммунизм 6 22.11.2018, 21:40

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Премьер РФ напомнил правительству об обещании построить коммунизм.

В начале 1960-х годов власти СССР пообещали гражданам, что они будут жить при коммунизме, и люди помнят это, заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Неудачный опыт КПСС необходимо учитывать министрам при подготовке прогноза экономического развития до 2036 года, подчеркнул он.

Горизонт планирования достаточно длинный, и немногие министры «будут заниматься к этому времени государственным управлением», признал Медведев.

Тем не менее, подчеркнул он, «в 2036 году будет интересно посмотреть, что мы думали о будущем в 2018 году».

«Главное, чтобы наши представления о будущем не вызвали такие же эмоции, как например, предположения о будущем, заложенные в программу КПСС, принятую XXII съездом партии нашей страны в начале 1960 годов. Что там говорилось, люди среднего возраста, естественно, помнят о том, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», - отметил премьер РФ.