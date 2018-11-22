Белорусская фристайлистка Гуськова: У меня в колене два титановых болта стоят 2 22.11.2018, 21:55

Анна Гуськова

Фото: Al Bello/Getty Images

Олимпийская чемпионка Пхенчхана рассказала о периоде восстановления после Игр-2018.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фристайлу Анна Гуськова в беседе с корреспондентом «Прессбола» рассказала о периоде восстановления после Игр-2018.

– Николай Козеко сказал, что нынешний сезон тебе, скорее всего, придется пропустить.

– Возможно, это и к лучшему. Хорошо бы травму залечить сейчас, чем иметь с ней проблемы в предолимпийский и олимпийский сезоны. Другое дело, непонятно, какой будет срок реабилитации. Возможно, иголки и капельницы помогут снять воспаление, а может, процесс затянется еще на несколько месяцев. Но мне хочется, чтобы все прошло быстрее и на два заключительных этапа Кубка мира я все-таки попала.

– Торопиться не надо.

– Я все понимаю, но впереди чемпионат мира, на котором еще не побеждала. Из-за него в основном и переживаю.

– Однако аппетит приходит во время еды.

– А почему я не должна об этом думать? Я нормальная спортсменка, которая всегда и везде хочет бороться только за первое место. Вот выиграю чемпионат мира и тогда, наверное, немного успокоюсь. Но затем будет следующая цель – Олимпиада.

Вообще-то колено болело у меня и в Пхенчхане. Но тогда был драйв, и, наверное, это нивелировало боль. А сейчас она такая, что тренироваться невозможно. Прыгнула пару раз на воду, и все.

– Это то самое колено, где титановый болт стоит?

– Да, их там даже два. Но это все ерунда, они не мешают. В предолимпийском 2017-м у меня на нем же вырезали мениск, так что привыкла, что с правой ногой вечно какие-то приключения. Думаю, эта тема известна многим спортсменам.

Нагрузки дают о себе знать, и связки со временем здоровее не становятся. Значит, надо их беречь, лечить. Я же понимаю, что для будущих побед (надеюсь) надо пройти весь процесс реабилитации. Хотя знаешь, как хочется прыгать?! – сказала Гуськова.