Празднование Дня Независимости объединяет поляков 22.11.2018, 22:07

60% участников соцопроса испытали особые эмоции во время Дня Независимости Польши.

День Независимости 11 ноября был особым для 75% поляков, и во время его празднования почти 60% респондентов испытали особые эмоции. Таковы результаты исследования Public Kantar, проведенного для Национального центра культуры Польши, передает «Радио Польша».

Замминистра культуры Польши Ярослав Селлин так прокомментировал результаты опроса: «У поляков все хорошо с чувством [национальной] общности, несмотря на то, что существуют политические конфликты и утверждения, будто существуют какие-то две Польши, два «племя». Однако у нас больше общего, чем различий».

Опрос был проведен 13-15 ноября среди 1000 польских граждан в возрасте от 15 лет с использованием телефонного интервью.

Почти 90% респондентов считают, что сегодня важно быть патриотом. Два года назад аналогичные взгляды выразили 72% респондентов.