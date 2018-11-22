Министр информации Беларуси хочет идентифицировать комментаторов по номеру телефона 21 22.11.2018, 22:18

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Александр Карлюкевич

Фото: БелТА

Карлюкевич рассказал об ужесточении закона о СМИ.

Пользователей, оставляющих комментарии в интернете, будут идентифицировать по номерам телефонов.

Об этом рассказал министр информации Александр Карлюкевич в программе «Ничего личного» на телеканале ОНТ.

— Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код, — пояснил порядок идентификации Карлюкевич.

— Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая является виртуальной, — отметил он.

Формат нововведений будет обозначен до 1 декабря, сообщил министр. Сами изменения в Закон о СМИ вступят в силу с 1 декабря.

Планируемое «нововведение» не раз подвергалось критике. Как заявил спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, «поправки в „Закон о СМИ“ лишают публикации в Сети анонимности, требуя регистрации и закрывая последнее публичное пространство для свободного выражения мнения».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон о СМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.