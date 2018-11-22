Россияне начали о чем-то догадываться 5 Телеграм-канал «Запретное мнение»

22.11.2018, 22:20

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Рейтинг Путина съеживается, как шагреневая кожа.

Тем временем, в Королевстве кривых зеркал дела обстоят не очень хорошо и у самого Его Величества.

Россияне наконец начали о чём-то догадываться: впервые в эпоху "путинизма" доля считающих, что полную ответственность за все проблемы и провалы государства несёт лично президент Путин достигла 61% и продолжает расти. Ещё 22% уверены, что он несёт ответственность в некоторой мере, выступая соучастником творящегося в стране беспредела.

В прошлом году о полной ответственности президента за проблемы страны заявляли 55% респондентов, в 2016 году - 52%.

Также резко снизилась доля тех, кто проголосовал бы за Путина, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Согласно опросу, в октябре этого года за него бы проголосовали 56% респондентов, в то время как год назад его были готовы поддержать 66%.

Как отмечает руководитель "Левада-центра" Лев Гудков, раньше социологи фиксировали своеобразный перенос механизма ответственности за проблемы страны с президента на другие уровни власти, прежде всего на правительство, депутатов Госдумы и губернаторов.

"Путин был как бы вне ответственности за это. Он отвечал прежде всега за внешнюю политику, за авторитет РФ на международной арене, за восстановление статуса сверхдержавы. Поэтому к нему никакая критика не прилипала", - объясняет Гудков.

Однако ситуация изменилась в середине 2015 года, когда доходы населения начали резко снижаться, и с тех пор недовольство граждан стало всё сильнее переноситься на Путина.

После одобрения пенсионной реформы недовольство людей резко усилилось, тем более что в августе Путин взял на себя ответственность за эту реформу, отмечает социолог.

"Пенсионная реформа стала таким триггером и катализатором всего происходящего. С точки зрения населения тут произошло нарушение принципа социальной справедливости: власти рассматривают пенсии как компенсацию утраты трудоспособности, а население рассматривает это как свои деньги, накопленные на старость и отнимаемые государством", - делает вывод Гудков.

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