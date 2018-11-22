Рогозин констатировал технологический коллапс Роскосмоса 5 22.11.2018, 22:47

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Дмитрий Рогозин

87% оборудования устарело и может пойти на металлолом.

Почти все производственное оборудование предприятий «Роскосмоса» устарело, сообщил РИА Новости в четверг глава российской госкомпании Дмитрий Рогозин.

По его оценке, не соответствуют современным стандартам как минимум 87% мощностей российской космической отрасли, передает finanz.ru.

«Несмотря на то, что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег», - заявил Рогозин.

В ноябре Рогозин рассказывал, что финансовая дыра производителя ракет «Протон» и «Ангара» (Центра им. Хруничева) составляет 111 млрд руб. В эту сумму входят банковские кредиты, штрафы за просроченные контракты и долги перед самим «Роскосмосом».

Убыток производителя российских космических кораблей «Союз» и «Прогресс» (ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия») в прошлом году составил 1,458 млрд рублей на фоне серии неудачных пусков, которые дважды за последние 12 месяцев заканчивались авариями.

11 октября 2018-го на 119 секунде полета аварийно отключились двигатели у ракеты "Союз МС-10», которая везла на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.

28 ноября 2017 года неудачей завершился запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которая не смогла вывести в космос 19 спутников.

В декабре 2016-го на высоте 190 км загорелся двигатель у ракеты "Союз-У" с кораблем "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС около 2,5 т грузов.

В 2015-м произошло две аварии: в апреле ракета-носитель "Союз-2.1а" не смогла вывести на расчетную орбиту грузовой космический корабль "Прогресс М-27М", а в мае рухнула ракета носитель "Протон-М" с мексиканским спутником связи MexSat-1.

Рекордным по количеству неудач стал 2011 год: не долетели до орбиты три ракеты.