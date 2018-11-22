Швейцарцы подсчитали зарплаты белорусов 4 22.11.2018, 22:52

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Фото: kp.by

Швейцарцы поставили белорусов в один ряд с таджиками, бирманцами и жителями Буркина-Фасо.

И еще одна тема – о экономическом дне. Точнее, о дне кошелька обычного белоруса. Заглянули в него, что интересно, швейцарские эксперты и увидели там только 61 доллар США. Именно столько ежемесячно остается у среднего белоруса после оплаты всех обязательных расходов. На что можно потратить такие скромные деньги? И куда уходит самая большая часть заработка? Выяснял «Белсат».

1510 долларов в год или 125 долларов в месяц – имуществом на такую сумму, по мнению экспертов исследовательского института «Крэди Свис», может распоряжаться среднестатистический белорус после отчисления всех расходов. Но есть и другая цифра – 61 доллар. Именно столько чаще всего остается в наших карманах.

По уровню чистых активов швейцарцы поставили белорусов в один ряд с таджиками, бирманцами и жителями Буркина-Фасо.

«Абсолютным цифрам «Credit Suisse» доверять довольно трудно. Хотя это серьезная организация, но у них, как они сами признаются, не хватает сведений, чтобы дать точные количественные показатели. Чему можно доверять – так это динамике. Вообще благосостояние белорусов существенно ухудшилось», – рассказывает экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

Несмотря на неточные методы подсчета, озвученная швейцарскими учеными сумма 61 доллар или 130 рублей оказалась близкой к той, которая остается в кошельке белоруса. А вот что говорят жители Витебска:

«Так оно и есть на самом деле. А бывает, и меньше остается».

«Если у меня пенсия 400, то не 150, а 350 рублей! Пусть вам голову не дурят!»

«Это невозможно – из зарплаты откладывать деньги. Коммунальные услуги, продукты, вещи – и на этом все».

«Если у кого из нашей администрации достаточная зарплата – тогда да. А простому работнику уже откладывать нечего».

На что же уходит большая часть денег? В основном – на еду. На нее приходится 40 процентов расходов белорусов. Доля пищи в расходах жителей соседней Польши почти вдвое меньше. Чем богаче общество, тем меньшую долю люди расходуют на продукты питания. Как видно, согласно этому показателю Беларусь значительно отстает от западных соседей.

Кроме еды, значительными затратами белорусов являются жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь. На спорт и культуру наши соотечественники тратят втрое меньше, чем на одежду. В соседней Польше – наоборот. На культуру и здоровый образ жизни поляки тратят больше, чем на предметы первой необходимости.

«По сравнению с жителями богатых стран мы ограничены в возможности путешествовать, экономить, возможностях качественно лечиться, посещать какие-то интересные, но дороговатые для белоруса мероприятия. Тем более, для среднего белоруса не может быть речи о предметах роскоши», – говорит социолог Наталья Рябова.

На что же белорусы откладывают свои скромные средства, если они остаются?

«Кто-то на отдых, кто-то на будущее детей – на их обучение».

«На отдых, но и то не получается. Не каждый год».

«Тратим, потому что надо жить сегодняшним днем, а не откладывать, пока ты умрешь. Как умру – похоронят!»

Виновата в таком незавидном положении прежде всего экономическая политика властей, направленная на сохранение убыточных государственных предприятий.

«Это забирает ресурсы из эффективного частного сектора, который на те же самые деньги мог бы создать в разы больше высокооплачиваемых рабочих мест», – добавляет экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

Однако сам глава государства неоднократно заявлял, что передавать экономику в частные руки не собирается. Поэтому белорусам впредь придется мириться с невысокими зарплатами и невозможностью делать сбережения.