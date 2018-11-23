Агент чешского хоккеиста Кундратека: Мы почти договорились с минским «Динамо» 23.11.2018, 8:09

Фото: Michal Eger

Томаш Кундратек покидает «Куньлунь».

Агент чешского защитника Томаша Кундратека Владимир Вуйтек в интервью Hokej.cz рассказал о сорвавшемся переходе его клиента в минское «Динамо».

«Три-четыре недели назад мы были близки к сделке, почти согласовав все условия, но затем руководство минского «Динамо» передумало. Теперь Томаш покидает «Куньлунь», а мы можем рассматривать различные варианты без какого-либо давления», — сказал Вуйтек.

Защитник сборной Чехии выступал в КХЛ за рижское «Динамо», «Слован», «Торпедо» и «Куньлунь». В 181 матче он набрал 54 (17+37) очков по системе «гол + пас». При этом нынешний сезон для Кундратека складывается неудачно. В китайском клубе он набрал лишь 3 (0+3) очка в 25 играх при показателе полезности «-15».

Вместо Кундратека минское «Динамо» подписало американца Джонатона Блума.