Вертолеты над Кремлем: Путин боится атаки дронов? 8 23.11.2018, 9:08

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Эксперты прокомментировали загадочные кадры с людьми в сетке с оружием в руках.

Взлет двух военных вертолетов, один из которых буксировал сетчатую платформу с вооруженными людьми, с территории Кремля взбудоражил общественность. Федеральная служба охраны от комментариев отказалась. «МК» обратился к экспертам.

На кадрах видно, как из-за кремлевской стены поднимаются два вертолета Ми-8. Один из них тащит на тросе сетчатую платформу, на которой стоят четверо вооруженных стрелковым оружием людей в костюмах «Горка», касках и бронежилетах.

Появившиеся в интернете предположения, что это связано с президентом России, не состоятельны — Владимир Путин в настоящее время находится в Анапе, где проводит совещание с военными и представителями оборонного комплекса.

Хотя опосредованная связь может быть. Как предполагают эксперты «МК», это вполне могли быть учения по охране высших должностных лиц российского государства.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил:

- Все воздушное пространство над Кремлем контролируется Федеральной службой охраны. Ни один летательный аппарат, который может подняться в воздух в Москве, не вылетит без специального разрешения. Скорее всего, это были какие-то учения или какая-то обстановка сложилась, которая потребовала, чтобы эти вертолеты поднялись в воздух и выполнили определенную задачу, поставленную ФСО. Когда наш президент вылетает на вертолетах, есть и вертолет охраны и вертолет сопровождения, так что ничего удивительного здесь нет. Сейчас точно ответить нельзя. Но можно предполагать — возможно испытывается новое средство доставки личного состава или новое средство эвакуации.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов выдвинул, в свою очередь, очень интересную версию:

- Мы с вами прекрасно понимаем, что в последнее время расхожей схемой атак является использование дронов. Можно предположить, что это действительно учения по обеспечению безопасности высших должностных лиц при подобной атаке. Дроны имеют ресурс для подъема взрывных устройств. Возникает вопрос, как с ними бороться? Чтобы осуществить уничтожение дрона с вертолета, вертолет сначала нужно развернуть, сокращается маневр. Если даже открыть двери у вертолета, то нужной зоны обстрела все равно не получишь. А если речь идет о личном составе, который обеспечивает 360 градусов обстрела, находясь на платформе под вертолетом сопровождения, то теоретически можно предположить, что такая схема может сработать. Возможно, это как раз отработка технологии уничтожения дронов.

Впрочем, Михайлов не исключает и более прозаических вариантов: «Может быть отрабатывался вопрос эвакуации или, что вероятно, доставки групп спецназа в те места, где вертолет в силу технических причин не может сесть».