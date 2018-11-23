Лукашенковская редакция Конституции не имеет юридической силы 6 Михаил Пастухов

23.11.2018, 9:12

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Михаил Пастухов

Следовательно, все государственные органы, образованные на ее основе, должны считаться нелегитимными.

22 ноября 1996 года в Конституционном суде было назначено дело “О нарушении Президентом А.Г.Лукашенко Конституции Республики Беларусь”. С инициативой в его рассмотрении выступили 73 депутата Верховного Совета с тем, чтобы предотвратить референдум о кардинальном изменении Конституции 1994 года и оценить деятельность А.Г.Лукашенко с позиции соблюдения конституционных норм. Как судья-докладчик по тому делу утверждаю, что в распоряжении суда были достаточные основания для вынесения положительного решения.

Однако вечером 21 ноября в Минск неожиданно пожаловали высокие гости из Москвы. Среди них – глава Правительства Виктор Черномырдин, председатель Госдумы Геннадий Селезнев и председатель Совета Федерации Егор Строев.

Очевидно, что кому-то в Беларуси понадобилась “помощь” и именно накануне рассмотрения дела “об импичменте”.

На “ночные посиделки” в резиденцию Президента по пер. Войсковому пришли в индивидуальном порядке председатель Верховного Совета С.Г.Шарецкий и председатель Конституционного суда В.Г.Тихиня.

Зачем они собрались? По своей ли воле? Кто их уполномочил на встречу и подписание каких-то документов? Оказывается, им предложили утвердить подготовленное президентской стороной соглашение об урегулировании конституционного кризиса в Республике Беларусь. В нем была отражена роль каждого из трех переговорщиков. Так, А.Лукашенко брал на себя обязательство не выносить свой проект Конституции на обязательный референдум (хотя решение об этом было принято судом еще 4 ноября 1996 г. – Авт.), С.Шарецкий обещался отозвать из Конституционного суда обращение депутатов об импичменте (хотя как он мог решать такие вопросы за депутатов? – Авт.), В.Тихиня должен был прекратить это самое дело в суде (интересно, а как он собирался повлиять на судей? – Авт.).

Результатом этого соглашения (по сути, сговора, нарушающего Конституцию и законы страны) должно было стать создание Конституционной комиссии под председательством Президента (замечу, что по Конституции 1994 г. он не мог занимать никаких иных должностей. – Авт.). Целью этой комиссии было принятие в установленном порядке поправок в Конституцию, если бы они получили поддержку на референдуме.

Российские “миротворцы” только присутствовали при подписании сего документа, который изначально имел характер джельтменскоего соглашения и никого ни к чему не обязывал. Проведя ночь в узкой компании белорусских перговорщиков, они с чуством исполненного долга улетели к себе в Россию.

А утром следующего дня рассмотрение дела “об импичменте” было сорвано самим председателем Конституционного суда В.Тихиней. На экстренном заседании судей он объявил, что ночью “тройке” удалось подписать “мирное соглашение”. По распоряжению председателя заседание суда было отложено.

В это время в Верховном Совете поднялась “вакханалия”. Президентская фракция во главе с депутатом В.Коноплевым демонстративно сорвала голосование по утверждению “ночного соглашения”. В свою очередь депутаты-подписанты отказались отзывать свои подписи под обращением в Конституционный суд.

Деятельность Конституционного суда была парализована. Председатель суда В.Тихиня отказывался начать судебный процесс по делу, ожидая отзыва обращения депутатов. Позднее он стал склонять судей к прекращению дела. В итоге дело так и не было рассмотрено. После референдума и оглашения “победных результатов” оно было все-таки прекращено в связи с отзывом 12 депутатами своих подписей.

На мой взгляд, это – неправильное, вынужденное и незаконное решение. Во-первых, на судей оказывалось недопустимое по закону давление. Во-вторых, депутаты отказывались от своих подписей также под давлением, и судьи об этом знали. В-третьих, начатое производством дело не могло быть прекращено по той причине, что кто-то отозвал свои подписи. В-четвертых, решение было принято в кабинете председателя суда.

Тем самым, дело “об импичменте” осталось незавершенным.

По какой Конституции будем жить?

Конечно, можно и дальше жить по новой редакции Конституции. Но у меня, как у судьи Конституционного суда, лишившегося должности из-за введения в действие этой Конституции, остается вопрос: можно ли было вводить в действие Конституцию, если Конституционный суд принял решение о рекомендательном характере голосования по данному вопросу? Ссылка на это решение суда содержалась в бюллетене для голосования. При этом никакие президентские указы не могли отменить решение Конституционного суда, которое являлось обязательным и обжалованию не подлежало.

Значит, по прошествии времени можно утверждать, что новая редакция Конституции не имела и не могла иметь юридической силы. Следовательно, все государственные органы, образованные на ее основе, должны считаться нелегитимными. Для придания законности органам власти необходимо восстановить действие Конституции 1994 года и провести их выборы в порядке, предусмотренном Конституцией и законами того времени.

Михаил Пастухов, бывший судья Конституционного суда Беларуси, специально для Charter97.org