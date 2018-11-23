«Держал лампадку и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь!» 1 23.11.2018, 9:14

1,248

Алесь Абрамович

Фото licviny.info

Активист отстаивает свое право на проведение пикетов.

22 ноября в суде Центрального района Минска состоялось судебное заседание по делу активиста Белорусского социал-демократической партии «Громада» Алеся Абрамовича. Его обвиняли в участии в акции «Ланцуг памяці», посвященной памяти расстрелянных деятелей культуры и науки, которая прошла в Минске 29 октября около здания КГБ, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Процесс по ч.3 статьи 23.34 КоАП вела судья Татьяна Оковитая. С административного дела следовало, что Алесь Абрамович «в составе группы граждан принял участие в пикетировании, которое проводилась без разрешения Мингорисполкома, с целью публичного выражения своего отношения к памяти жертв сталинских репрессий, при этом держал лампадку и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь!», чем нарушил установленный порядок проведения пикетирования».

Алесь Абрамович своей вины не признал, так как считает, что в данном случае для выражения своего мнения разрешение от исполкома не требуется.

На заседании также были выслушаны показания двух свидетелей милиционеров, которые стали основанием для решения судьи. Результат - признать Абрамовича выниватым в нарушении статьи 23.34 КоАП и наказать штрафом в размере 35 базовых величин (857,5 рублей).

Активист планирует обжаловать данное решение.

Напомним, акция «Ланцуг памяці» прошла в Минске 29 октября около здания КГБ. Цель акции - почтение памяти расстрелянных в ночь с 29 на 30 октября 1937 деятелей науки и культуры. Активисты зажгли лампады и свечи и стали в ряд. За акцией наблюдали сотрудники милиции в штатском, но никого не задерживали. Позже на некоторых участников акции были составлены административные протоколы.