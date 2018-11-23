Государство оплатит полякам часть расходов на электроэнергию 2 23.11.2018, 9:23

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Компенсацию получат все домашние хозяйства Польши, независимо от их дохода.

Все домашние хозяйства Польши, независимо от их дохода, получат компенсацию за повышение цен на энергоносители, — заявил министр энергетики Кшиштоф Тхужевский. Расчеты должны произвести поставщики энергии, сообщает «Радио Польша».

Тхужевский пояснил, что в счетах получателей энергии ничего не изменится. Поставщики энергии получат субсидии из бюджетного спецфонда, который будет создан.

Министр добавил, что правительство хочет компенсировать повышение цен на энергоносители, которое считает «несправедливым», поскольку оно не диктуется никакими внешними условиями, а только, например, увеличением стоимости доставки энергии, а не ценами на уголь.