Бунт в Москве на улице Ивана Франко Иван Яковина, «Новое Время»

23.11.2018, 9:36

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Иван Яковина

Сразу два события говорят о росте революционных настроений в РФ.

Одной из главных международных новостей суток стала смерть начальника ГРУ генерала Игоря Коробова. Его подчиненные ведут боевые действия в Сирии и Украине, они вмешивались в американские выборы, пытались отравить Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании, взломать компьютерные сети голландской прокуратуры и полиции. Они же возили тонны кокаина из Южной Америки и отмывали преступные деньги в Швейцарии и Испании. Проблема (для ГРУ) в том, что люди Коробова почти везде облажались и наследили. Их стали постоянно ловить. Поэтому месяц назад Владимир Путин вызвал его в Кремль для "разбора полетов". Сразу после этого у Коробова развилась какая-то неведомая болезнь, от которой он и умер. Путин, будучи кагэбэшником, ненавидит и боится военных (не хочет, чтобы они с ним поступили как Жуков с Берией). Поэтому он негласно регулярно "прочищает" генеральские ряды - боится оформления заговора. Но в этот раз смерть Коробова совсем уж явно выглядит как убийство. Не уверен, что это добавит Путину фанатов в Министерстве обороны РФ. Правда, для самого ГРУ смена руководства должна пойти на пользу - Коробов и правда был совершенно бестолковым руководителем.

При Коробове, например, сотрудникам ГРУ, работающим за границей, стали выдавать заграничные паспорта в одинаковой серией и почти одинаковыми номерами. Из-за этого любой знающий цифры человек мог с легкостью выяснить, кто из выезжающих за границу россиян - шпион. Более того, многих российских разведчиков селили в одних и тех же многоэтажках на юго-западе Москвы, что также серьезно облегчало работу любой иностранной контрразведки. Благодаря этим и другим проколам, журналистам удалось выяснить настоящие имена и фамилии сотрудников ГРУ, которые пытались в октябре 2016 года организовать государственный переворот в Черногории, чтобы не допустить ее вступления в НАТО. Эта затея тогда провалилась, а ГРУ фактически дало Западу моральное право не мешать (или даже помочь) организации государственного переворота в России - если, конечно, найдутся желающие пойти на такой риск. Думаю, что с нынешней политикой Владимира Путина такие люди обязательно появятся.

Сразу две интересные истории, призванные поддержать рост революционных настроений в РФ, произошли в Москве и в провинции. В столице РФ уже пару недель идет противостояние между застройщиками и жителями района Кунцево. Первые хотят снести десятки ныне стоящих там небольших домов и построить на их месте огромных многоэтажных монстров. Вторые хотят им помешать. На стороне застройщиков сначала выступили охранные фирмы и "титушки", потом полиция, ну а сегодня - Верховный суд. Прямо в зале заседаний кто-то крикнул "Это гражданская война!". Хочу дать жителям Кунцево совет: не кричать надо, а жечь покрышки и кидать на технику врагов "коктейли молотова". Это сработает, поскольку противостояние идет на улице Ивана Франко!

Вторая история такая: в Краснодаре должен был состояться концерт рэпера Хаски. Этот молодой человек поет оптимистичные песни о том, что все ужасно, политики - монстры, российские города - убийцы, жизнь - мрак и ужас, а хоть какой-то смысл есть только у автомата. Власть от таких текстов нервничает, видя в них для себя не явную, но угрозу. Хаски этому, несмотря на его симпатию к садисту Мотороле, например, запрещают выступать на людях. В Краснодаре закрыли концертный зал и обесточили ночной клуб, где он хотел спеть. Хаски нашел на улице обычный автомобиль, забрался ему на крышу и стал читать рэп прямо оттуда - без микрофона и музыки. Публика (молодежь) была в восторге, ему подпевали всей улицей. Но пришла полиция, стащила рэпера с машины и арестовала. В результате этот Хаски стал самым популярным музыкантом среди молодежи буквально за один день. Его популярность подскочила до небес. Ну а у российской власти вместо потенциального сторонника появился очень серьезный критик с огромной армией поклонников.

Ну и еще одна забавная российская новость. Благодаря очередному расследованию Алексея Навального выяснилось, что известный телепропагандист Сергей Брилев, который уже лет 15 усиленно облизывает Владимира Путина в телевизоре, является британским подданным. Каким образом он получил британский паспорт, видимо, только предстоит узнать: думаю, без взяток там не обошлось. Теперь я еще сильнее надеюсь на приход к власти Бориса Джонсона, который наверняка вытащит на чистую воду всю эту шелупонь, которая за деньги любит Путина и ненавидит Запад, а в реальности с этого Запада даже не вылезает. Брилев, конечно, не один такой.

Иван Яковина, «Новое Время»