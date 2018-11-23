Франция ввела санкции против Саудовской Аравии 23.11.2018, 9:54

Ограничения введены из-за дела журналиста Хашогги.

Франция вслед за Германией ввела визовые запреты в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Этим лицам запрещен въезд на территорию Франции и, следовательно, всей Шенгенской зоны, сообщило министерство иностранных дел в Париже. Власти ФРГ объявили такой запрет еще 19 ноября, передает dw.com.

После этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан договорился о тесной координации действий с Берлином. Французское внешнеполитическое ведомство объявило, что решение о визовых запретах принято "по согласованию с европейскими партнерами, прежде всего с Германией". В сообщении французского МИДа отмечается, что эти санкции могут быть пересмотрены либо расширены в зависимости от хода расследования убийства Хашогги.

В отличие от Берлина, Париж долгое время был не готов к приостановке экспорта вооружений в Саудовскую Аравию. С 2008 по 2017 годы Эр-Рияд был вторым по значению импортером оружия из Франции, закупив вооружений почти на 12 млрд евро.