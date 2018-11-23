Помпео: США не допустят на свою территорию караваны мигрантов 23.11.2018, 9:59

Вместо этого Америка поможет Мексике в создании новых рабочих мест.

США не допустят на свою территорию участников каравана мигрантов, говорится в заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео, сообщает nv.ua.

"Караванам (мигрантов) не будет разрешен въезд в Соединенные Штаты. Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов со стороны тех, кто хотел бы нажиться на них", - говорится в сообщении госдепа.

Также Помпео заявил о готовности сотрудничать с новым правительством Мексики, в том числе и по вопросу создания рабочих мест в регионе.

"Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики", - отметил Помпео.

Заявление госсекретаря США выложил в Twitter репортер Стив Герман.

"The caravans will not be permitted to enter the United States," says @SecPompeo in statement issued as many on the US east coast sit down for #Thanksgiving dinner. "There are real dangers to the safety and human rights of migrants from those who would prey on them." pic.twitter.com/GzXOF1u96T — Steve Herman (@W7VOA) 22 ноября 2018 г.

Новое правительство Мексики будет сформировано после инаугурации избранного главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая запланирована на 1 декабря.

В настоящее время к США движутся четыре каравана. Первый караван с 500 мигрантами, который отправился 28 октября, находится в Мексике. Вторая группа отправилась 31 октября. Третья - в пути с 5 ноября. Еще одна группа мигрантов движется из Сальвадора с 18 ноября.

14 ноября 360 мигрантов достигли мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.