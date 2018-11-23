В деле о хищении на даче Путина появились новые подробности 2 23.11.2018, 10:17

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Капитальный ремонт в здании Большого зала Московской консерватории

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Подрядчики ФСО и Минкультуры РФ совершали хищения с 2007 года.

Руководители компании «БалтСтрой», принадлежавшей миллиардеру Дмитрию Михальченко, и связанные с ними бизнесмены похищали бюджетные средства на стройку и реставрацию объектов госохраны по меньшей мере с 2007 года, рассказал следствию бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев. Протоколы четырех его допросов есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела о хищении 1,5 млрд руб. в ходе строительных работ в президентской резиденции «Ново-Огарево».

Хищения имели место по меньшей мере на 17 объектах, утверждает Мальцев; заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры. Среди названных Мальцевым объектов — Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция «Бочаров Ручей», Московская консерватория им. П.И. Чайковского, театр «Современник» и другие. Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев.

РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и ФСО.

Борису Мальцеву предъявлено обвинение в растрате в рамках дела ФГУП «Атэкс», подведомственного ФСО. Следственный комитет считает, что руководитель «Атэкса» Андрей Каминов, офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «БалтСтроя» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и в 2014–2015 годах похитили 1,5 млрд руб. на строительстве Дома приемов в резиденции «Ново-Огарево».

Большинство обвиняемых признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием.

Годом создания преступного сообщества следствие считает 2011-й, следует из имеющихся у РБК материалов дела. В деле есть эпизоды, связанные с еще тремя объектами — это комплекс госдач «Воробьевы горы», резиденция «Горки-9» (где сейчас проживает глава правительства) и принадлежащий ФСО комплекс Средних торговых рядов по адресу: Красная площадь, 5, рассказывал ранее РБК источник, знакомый с ходом расследования. Сейчас эпизод по хищениям в «Ново-Огарево» выделен из «большого» дела, следственные действия по нему завершены, фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции. Остальные эпизоды расследуются.

Резиденции и театры

Борис Мальцев был допрошен в качестве свидетеля четыре раза с 8 по 14 декабря 2016 года — за три месяца до первых задержаний по «делу «Ново-Огарево». В 2007 году, когда он работал в компании «Климат проф», топ-менеджер «БалтСтроя» Дмитрий Торчинский предложил руководителю «Климат проф» Сергею Перевалову оснастить инженерными системами пресс-центр Константиновского дворца — памятника архитектуры XVIII века в Стрельне, где годом ранее прошел саммит G8. Объект подчиняется Управлению делами президента.

Руководители «БалтСтроя» и «Климат проф» договорились об откате в пользу Торчинского 20% от цены договора, утверждает Мальцев. Работы были выполнены, по его словам, быстро и качественно, поэтому «Климат проф» привлекли к работам и на других объектах при условии отката в 25–30%. «Для удобства откат был назван Торчинским ВЗДС (возврат денежных средств)», — показал Мальцев.

По такой же схеме «Климат проф» в 2008 году оснастил инженерными системами резиденцию главы государства «Бочаров Ручей» — при стоимости договора в 55–60 млн руб. порядка 30% составил ВЗДС, утверждает свидетель. После этого «отношения между группой компаний «БалтСтрой» и ЗАО «Климат проф» окончательно сложились» и компании освоили еще около двух десятков контрактов, связанных с работами на объектах первых лиц государства и учреждений культуры.

Как расхищались средства

«Климат проф» занимался установкой систем вентиляции, кондиционирования и отопления. Чтобы заложить в смету откат, компания по согласованию с «БалтСтроем» кратно завышала цены на закупаемое оборудование, накрутка составляла от 200–300 до 1000%, рассказал Мальцев. Чтобы указать в отчетности завышенные цены, сотрудники «Климат проф», с его слов, изготовляли подложные прайс-листы и счета-фактуры.

«А также в случае необходимости создавались ценовые сговоры с другими дилерами импортного оборудования», — добавил свидетель. Например, по его словам, представители заводов Carrier, Mitsubishi Electric и других по договоренности с «Климат проф» могли в рамках тендера согласованно направить в компанию завышенные коммерческие предложения.

РБК направил запросы в обе упомянутые компании.

Затем «БалтСтрой» заключал два договора субподряда. Один, на монтаж оборудования, с самим «Климат проф», а второй, на поставку оборудования, — с подставной компанией. Второй контракт фактически был фиктивным: по нему средства через длинную цепочку фирм-«прокладок» возвращались руководителям «БалтСтроя» в виде ВЗДС, рассказал Мальцев. Иногда откат могли провести под видом «консультационных услуг», которые заказчик оказывал подрядчику, — например, «консультация» по работам на «Воробьевых горах» стоила 200 млн руб., следует из его показаний.

Также «Климат проф» в счет отката оборудовал системой кондиционирования собственную квартиру заместителя гендиректора «Атэкса» Станислава Кюнера в доме на углу Мичуринского и Ломоносовского проспектов, утверждает свидетель.

По отдельным объектам откат составлял до половины цены контракта. Например, за работы по адресу: Красная площадь, д. 5, «Климат проф» заплатил ВЗДС 342,9 млн руб. при стоимости контракта 757 млн руб. (реально оборудование обошлось в 414,5 млн руб.). В договоре на стройку на «Воробьевых горах» была указана сумма 950 млн руб., из которой 360 млн приходилось на откат.

В другом случае от компании требовалось помочь с реконструкцией чердака гостевого дома в «Горках-9» в жилое помещение; стоимость контракта не превышала 6,5–7 млн руб., но и с нее «БалтСтрой» получил в качестве ВЗДС около 1 млн руб.

Из свидетелей в обвиняемые

Из протоколов допроса Мальцева следует, что в декабре 2016-го он сам пришел в СКР, осознав, что является участником «схемы хищения и вывода бюджетных средств, выделяемых в том числе на строительство правительственных объектов».

На тот момент Дмитрий Сергеев и Дмитрий Михальченко уже были арестованы по другим делам (одному вменялось хищение на объектах Минкультуры, другому — контрабанда алкоголя). «Я понял, что никакого покровительства со стороны высокопоставленных лиц государства, скорее всего, у них не имеется, и самостоятельно обратился в правоохранительные органы», — пояснил Мальцев.

20 июля этого года самому Мальцеву предъявили в рамках дела обвинение в растрате (ст. 160 УК РФ), сообщил он РБК. Тяжкого обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) Мальцев избежал. Суть своих показаний двухлетней давности он в четверг прокомментировать РБК не смог, попросив перезвонить в другой день.

Показания Мальцева расходятся с версией следствия, согласно которой преступное сообщество, созданное для хищений, создал и возглавил в 2011 году директор «Атэкса» Андрей Каминов, отметил в беседе с РБК адвокат Каминова Олег Клименко. «Группа сотрудников «БалтСтроя» и «Климат проф» действовала на различных объектах задолго до 2011 года. К их деятельности ни Михальченко, ни сотрудники ФСО отношения не имели», — считает адвокат. Поэтому следствие по большей части проигнорировало показания Мальцева и проверило лишь те из них, которые позволили привлечь к ответственности нужных лиц, убежден Клименко.

Следствие не задавало Михальченко никаких вопросов по поводу всех упомянутых объектов, поскольку он вообще, по сути, оказался лишен возможности дать показания, сказал РБК адвокат бизнесмена Алексей Кирсанов. По его словам, все следственные действия в рамках дела о президентских резиденциях с Михальченко свелись к тому, что его защите в течение одного дня дали возможность ознакомиться с несколькими томами экспертных заключений. На следующий же день защита была уведомлена об окончании следственных действий. «Исходя из этого, мне тяжело комментировать показания Мальцева, поскольку нас о них никто не спросил», — резюмировал Кирсанов.

Адвокат Кюнера Андрей Гривцов отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении и гриф секретности на отдельных томах дела.

Адвокат Торчинского Александр Вершинин в четверг не ответил на звонки РБК.

Дела «БалтСтроя»

«БалтСтрой» входит в холдинговую компанию «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко; последний до своего ареста в 2016 году считался одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, тесно связанным с силовыми структурами. Компания много раз получала крупные господряды по линии Минкультуры и ФСО.

Преследование руководителей компании началось в 2016 году. С «БалтСтроем» связано дело реставраторов о хищении 164 млн руб. на восстановлении памятников архитектуры, по которому проходил бывший замминистра Григорий Пирумов. Еще одно дело «БалтСтроя», по которому уже вынесен приговор, — о хищениях на работах в Запасном доме Зимнего дворца, принадлежащего Государственному Эрмитажу. Также в отношении руководителей компании расследуются дела о хищениях на реставрации Изборской крепости, а также на сохранении памятников Соловецкого архипелага и реконструкции в Большом драматическом театре им. Товстоногова.