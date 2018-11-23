Сколько государство предлагает «тунеядцам» за работу 23.11.2018, 10:26

Мизерную зарплату можно рассматривать разве что как дополнение к пенсии.

Работы – хоть пруд пруди, говорят власти. И ищут новых «тунеядцев». Не дожидаясь, пока придут новые «письма счастья», белорусы отправились на поиски работы. На ярмарке вакансий в белорусском столице побывал и корреспондент «Белсата» Михаил Ильин.

Больше всего на ярмарке пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Оно не удивительно: оплата по вакансиям без опыта работы и специального образования – невысокая. Мизерную оплату такой работы можно рассматривать разве что как дополнение к пенсии.

«Посмотрел несколько вакансий. Из того, что видел, зарплата в районе 300-350 рублей», - рассказывает пенсионер Анатолий.

Официальная статистика рапортует - уровень безработицы в столице составляет всего 0,1 процента. Это, конечно, зависит от того, как считать. Чиновники учитывают только тех, кто становится на учет на бирже труда. Те же, кто ищет работу самостоятельно, в статистику не попадают. Это приводит к росту скрытой безработицы, которая трудно поддается подсчету.