Выживший британский полицейский рассказал, как действует «Новичок» 1 23.11.2018, 10:42

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Ник Бейли дал первое интервью.

Полицейский из Солсбери Ник Бейли рассказал, что до сих пор не понимает, как вещество "Новичок" попало в его организм, но отравление было настолько сильным, что он больше двух недель провел в отдельной палате местной больницы.

Сержант Бейли дал первое интервью после инцидента телекомпании BBC.

4 марта он и двое его коллег прибыли к дому бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который был найден без сознания в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Все полицейские были в защитных костюмах. Бейли предположил, что случайно занес яд, поправляя маску или очки во время осмотра квартиры Скрипаля. Другие полисмены не пострадали.

Сержант сказал, что сразу почувствовал себя плохо, "зрачки стали, как булавочные головки, было жарко, я потел".

Сперва Бейли списал плохое самочувствие на усталость, но через два дня его пришлось госпитализировать. Состояние было критическим, в день ставили пять-шесть капельниц, вспоминает полисмен.

Он говорит, что один из Скрипалей находился в соседней палате, которую круглосуточно охраняли.

Пока продолжалось лечение, специалисты исследовали дом сержанта и обнаружили множество следов "Новичка". Пришлось утилизировать машину и все детские вещи, пожаловался Бейли.

Он утверждает, что физически восстановился почти полностью, но "ментальные шрамы остались". Попытка убийства Скрипалей была "возмутительной и опасной", могло пострадать множество людей, сказал Бейли.

В марте "Новичком" в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заболел также полицейский Бейли, работавший на месте инцидента.

В июне после отравления "Новичком" были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс.

Пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья.

Все пострадавшие, кроме Стерджесс, выжили.

Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает.

5 сентября в прокуратуре Британии назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей. Сообщалось, что это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного управления (ранее – Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба РФ.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и к работе на ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider утверждалось, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главуправления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.