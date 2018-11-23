Михаил Сиваков: У Криушенко всегда много идей 23.11.2018, 10:51

Михаил Сиваков

Фото: fc-metalist.com

Футболист сборной Беларуси рассказал о главном тренере национальной сборной.

Защитник сборной Беларуси Михаил Сиваков оценил выступление команды в Лиге наций, сообщает sovsport.ru.

– Какие впечатления остались от Лиги наций? Заключительный, уже ничего не решавший матч против Сан-Марино, вы просидели на скамейке.

– Да, эта игра получилась по сути товарищеской. А вот после Люксембурга эмоций было много. Решили задачу – заняли первое место в группе. Теперь есть реальный шанс впервые в истории попасть на чемпионат Европы.

Конечно, мы попробуем сделать это через основной отбор в следующем году. Но заранее держим в уме «Финал четырех» нашего дивизиона Лиги наций в марте 2020-го. Там все-таки надо выиграть всего два матча. У соперников, которые точно не превосходят нас в классе. Будем биться.

– Чем сильна сборная Беларуси при Игоре Криушенко, который возглавил команду с 2017 года?

– В Лиге наций мы стремились играть от себя, в контроль, диктовать соперникам свои условия. И нам удавалось в каждом матче создавать больше голевых моментов, чем у соперников.

– То есть ноль пропущенных мячей – это не следствие игры от обороны?

– Нет, конечно. Просто лучший способ обороны – атака. Когда мяч у тебя, точно не пропустишь. Игоря Николаевича я знаю давно, со времен дубля «БАТЭ». У Криушенко всегда много идей. И направлены они на созидание.

– Почему в России не так много белорусских легионеров?

– Согласен, их могло быть и больше. Но трансферы зависят от многих факторов. Не только от таланта ребят. Надеюсь, ряды белорусов в РПЛ будут полниться. Ваш чемпионат намного сильнее нашего. Сюда надо ехать молодым, если они хотят прибавлять в мастерстве, – сказал Сиваков.