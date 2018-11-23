Фотофакт: В небе Шотландии засняли стаю скворцов в форме ежа 23.11.2018, 10:53

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А вместо глаз у «животного» — луна.

Фотограф Иарлаф Флинн из Эдинбурга снял около 60 тысяч скворцов, которые на мгновение собрались в стаю в форме гигантского ежа, пишет «Медуза».

Флинн сфотографировал птиц в районе шотландского города Гретна (100 километров от Эдинбурга), куда он приезжает последние 10 лет, чтобы понаблюдать за мурмурацией — своеобразными танцами скворцов в небе. В прошлые годы он сделал сотни хороших снимков, но эта фотография, по словам Флинна, «одна на миллион».

Считается, что скворцы сбиваются в крупные стаи, чтобы отпугивать хищников. По другой версии, птицы стремятся к положению, которое позволяет им видеть все вокруг, даже если они находятся в середине стаи.