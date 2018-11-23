Лидчане требуют вернуть улице Виленской историческое название 1 23.11.2018, 10:55

Идет голосование.

В Лиде завершилась реконструкция улицы Свердлова. «Сегодня это широкий проспект, который является еще и частью магистрали, ведущей в соседнее государство, Литву.

И для тех гостей Лидчины, кто въезжает к нам с северного направления, улица Свердлова выступает в роли своеобразной визитной карточки города, или, если хотите, въездных ворот. И название ее должна быть соответствующая », - отмечает «Лідская газета».

Жители города, общественные объединения поддержали идею и приняли активное участие в обсуждениях о переименовании, которые проводит редакция «ЛГ».

Виленская, Виленский тракт, Виленский гасцинец (в связи с направлением на Вильно), проспект Маршала Рокоссовского (так как под его руководством проводилась операция «Багратион» по освобождению Беларуси в 1944 году), Шлях Скорины или ул. Франциска Скорины, Надежды Поповой - эти и другие варианты звучали от лидчан, в том числе тех, кто живет сейчас далеко от родины.

Чаще всего звучит предложение вернуть улице историческое название: Виленская.

Улица Виленская в Лиде существовала с XVII века. Обсуждение продолжается.