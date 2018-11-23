СМИ: Спецназ ФСО вывозили на вертолете из Кремля на спецоперацию 6 23.11.2018, 10:59

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Источник в спецслужбах РФ прокомментировал вертолеты над Кремлем.

Источник, близкий к российским службам специального назначения, высказал газете «Взгляд» ряд предположений по поводу распространенного видео с вертолетами, вылетевшими из Кремля. На сеточной подвеске под вертолетами можно было заметить четырех вооруженных людей в масках.

«Вероятнее всего, это устройство для эвакуации групп спецназа с площадок, где не может сесть вертолет, – предположил источник, знакомый с методикой работы подразделений спецназа. – Поскольку вертолет взлетел из Кремля, речь идет, скорее всего, о работе спецназа ФСО, то есть охраны президента России. Можно предположить, что мы стали свидетелями экстренной переброски спецназа ФСО из Кремля в некий район, где проводятся некие спецмероприятия по охране первых лиц государства, но вертолет сесть не может. Сетка позволит опустить их точно в нужное место».

Данные виды вертолетной подвески, по словам источника, встречаются в работе служб специального назначения различных стран.

«Однако в данном случае мы видим модель предположительно отечественной разработки, – сообщил источник. – В иностранных отрядах спецназа используется другой вид вертолетной подвески».