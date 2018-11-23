Мировые цены на нефть продолжают падать 1 23.11.2018, 11:16

1,228

Инвесторы опасаются избыточного предложения на мировом рынке.

Об этом сообщает Reuters, (перевод - «Белорусы и рынок»).

По словам трейдеров, информация о том, что страны ОПЕК намерены в следующем году снизить производство нефти, не смогла остановить падение цен на «черное золото».

Сегодня стоимость январских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,04% и теперь составляет 61,95 доллара за баррель. Цена «черного золото» марки WTI опустилась на 2,49% — до 53,27 доллара за баррель.

Отмечается, что цены на нефть упали примерно на 30 процентов с начала октября, когда они достигли своего пика за последние несколько лет.

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что нефтедобывающие страны добывают сырья больше, чем мир может потребить на фоне замедления глобального экономического роста.