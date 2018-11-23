Опубликован список деревень, где будут продавать пустующие дома белорусов 11 23.11.2018, 11:19

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иллюстрационное фото

Отъем жилья начнется с Минской области.

Определен перечень населенных пунктов в Минской области, в которых ветхие и пустующие дома будут продаваться с аукционов. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на Национальном правовом портале pravo.by, сообщает tut.by.

Напомним, Лукашенко 4 сентября подписал указ № 357 «О пустующих и ветхих домах». По нему пустующие дома будут выявляться в течение полугода, и, если владелец не подтвердит действиями желание привести дом и участок в порядок, дом пойдет с молотка или под бульдозер в течение года. Сегодняшнее постановление содержит перечень деревень, в которых дома будут уходить именно с молотка.

Среди районов области есть «избранные»: во всех их сельсоветах брошенные дома могут уходить к новым владельцам только через аукционы. Это:

Минский район

Дзержинский район

Логойский район

Смолевичский район

Также только через аукционы будут продаваться изъятые дома в райцентрах области: в Столбцах, Солигорске, Слуцке, Несвиже, Марьиной Горке, Мяделе, Молодечно, Любани, Воложине и т.д. Включены в список и некоторые крупные поселки, например Городея, Правдинский, Ивенец.

Полный список — в тексте самого решения.

Напомним, информацию о продаже с аукционов пустующих и ветхих домов местные исполкомы обязаны будут размещать на своих сайтах.

Какие дома признают пустующими и ветхими?

Пустующими — дома, в которых в течение трех лет не проживали ни дня и чьи владельцы не предоставили в местный исполком (сельсовет) уведомления о намерении использовать дома для проживания.

Ветхими — аварийные и грозящие обвалом дома, где в течение одного года не живут и не принимают меры по восстановлению либо сносу.

Чтобы признать дом пустующим или ветхим, его должна посетить комиссия (состав ее внушительный — от чиновников до милиции) и на месте установить (опросив соседей в том числе), что дом необитаем.

Кстати, искать ветхие и пустующие дома будут не только в деревнях — комиссии будут изучать и райцентры, и областные центры, и даже Минск, где тоже есть ветхие и пустующие усадьбы. Причем каждые полгода.