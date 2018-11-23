«Это знак»: на «бабушек Путина» напали с травматами 3 23.11.2018, 11:29

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Кто проучил путинских активистов в Краснодаре?

Краснодарские "Отряды Путина" прославились тем, что устраивали налеты на местный штаб Алексея Навального и сжигали американский флаг и портрет Дональда Трампа. В среду жертвами налета стали они сами: двое неизвестных напали на офис фонда "Социальная справедливость", где находится штаб "отрядов", состоящих в основном из краснодарских бабушек. Молодчики применили травматическое оружие: в ноги ранены лидер "Отрядов" Марат Динаев и один из активистов Владислав Бобка, а дочь Динаева Фатиму обрызгали из перцового баллончика. Эксперты считают случившееся плохим знаком для всего гражданского общества: Краснодарский край и так лидер по числу нападений на активистов и оппозиционеров, но раньше оружие не применялось. После этого случая они опасаются, что палить будут по всем, сообщает «Радио Свобода» .

На снятом сразу же после нападения видеоролике Фатима Динаева демонстрирует кровь на джинсах своего отца и заявляет, что за нападением стоит департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. Позже в офис по улице Курчатова прибыл наряд полиции, взявший показания.

После нападения к "Отрядам Путина" приехал узнавший об этом гражданский активист Александр Савельев.

– На месте уже не было ни Марата Динаева, ни его дочери Фатимы, ни Влада Бобка – всех их увезли, как нам сказали, на машине скорой помощи. В офисе находились всего два человека – Марина, она довольно часто фигурирует в их видеороликах, и какая-то бабушка, которая собиралась отмывать пол от крови, – рассказывает он Радио Свобода. – Комментировать они особо ничего не захотели, но я прекрасно понимаю их состояние.

Противостояние властей с "Отрядами Путина" идет не первый месяц. В частности, Минюст пытается закрыть аффилированный с движением фонд "Социальная справедливость".

Претензии к фонду выглядят вполне обоснованными. Например, как и любое зарегистрированное НКО, "Социальная справедливость" размещает в открытом доступе бухгалтерскую отчетность, из которой видно, что в 2015–2016 годах благотворительный фонд официально не потратил на социальную и благотворительную помощь ни копейки. Равно как на семинары, конференции и другие мероприятия, которые можно было бы ожидать от общественной организации.

– Раньше, когда динаевские бабушки были нужны для провокаций против оппозиции, на нарушения закрывали глаза. На мой взгляд, противостояние "Отрядов" и власти началось после ухода Владимира Евланова (в 2005–2016 годах мэр Краснодара, сегодня депутат Госдумы от "Единой России". – РС), при котором "Отряды" чувствовали себя весьма вольготно. В частности, насколько я помню, бабушки привлекались для провокаций против конкурента Евланова на выборах в Госдуму от КПРФ Сергея Обухова, – считает Савельев. – На мой взгляд, взаимосвязь между уходом Евланова и конфликтом властей с Динаевым прямая.

Бабушки из "Отрядов Путина" стали известны на всю страну после пикетов и налетов на офисы оппозиционных структур и провокационные видеоролики на YouTube. Например, перед самым нападением они разместили ролик "Я крокодил Трамп" с человеком, танцующим под модный трек в маске американского президента. В серии роликов "Возмездие близко" Владислав Бобка в каске и бушлате российской армии под конвоем ведет человека в маске Дональда Трампа, которого перед этим конвоируют бабушки с вилами.

Член совета регионального отделения "Открытой России" Леонид Запрудин считает, что за нападением на "Отряды Путина" может стоять, в том числе, желание получить новую порцию славы и публикаций.

– Марат Динаев жаден до хайпа и не мог пройти мимо портфолио кубанской несистемной оппозиции, когда нападениям неизвестных подверглись координатор "Голоса" Давид Канкия и координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха. На самом деле не важно: имел ли на самом деле факт нападения на "Отряды Путина" или же это яркий перфоманс – произошедшее в любом случае станет постправдой, которая уже широко обсуждается, – говорит Запрудин Радио Свобода.

Около года назад молодчики жестоко избили Андрея Рудомаху и сопровождавших его активистов, возвращавшихся с экологической инспекции на одну из VIP-дач, в этом мае газовый баллончик распылили в лицо координатору краснодарского отделения "Голоса" Давиду Канкии, а в июле подобным же образом поступили с приехавшими на презентацию альманаха журналистами издания "Молоко +".

Замкоординатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Дмитрий Шевченко, наоборот, считает произошедшее тревожным звонком для всего гражданского общества.

– Поразил очень похожий с нападениями на гражданских активистов стиль – и раньше применялись перцовые баллончики, молодчики в масках, грубая сила. Но оружие пока ни разу не использовалось. После истории с Динаевым можно опасаться, что эта практика войдет в широкий обиход и начнут шмалять в активистов. К Динаеву отношусь плохо, но такие вещи затрагивают в целом все гражданское общество, каких бы взглядов его отдельные представители ни придерживались, – обеспокоен Шевченко.

По его мнению, конфликт власти и "Отрядов Путина" является личным, так как Марат Динаев многим неудобен, возможно, имеет место подковерная борьба.

– Власти нуждаются в услугах подобного рода организаций, стараются спускать насилие на аутсорсинг, вспомните нападения самих "Отрядов Путина" на офис "Яблока" и штаб Навального в Краснодаре. Но в этой истории, думаю, имеет место личный конфликт, – говорит Шевченко.

Краснодарский политтехнолог Александр Топалов не исключает и нестандартных версий. Среди них самостоятельная провокация накануне суда по ликвидации "Социальной справедливости" и возможное недовольство представителей криминальных кругов, занимающихся "обналичкой" через подобные организации (даже по официальным отчетам через фонд ежегодно проходили миллионы рублей).

– Каждая из версий имеет под собой достаточно веские основания, но подтвердить их смогут только правоохранители. В любом случае произошедшее не может быть на руку ФСБ или департаменту внутренней политики, как об этом заявляют некоторые активисты. Внимание к Динаеву и его сотрудникам полезно только ему самому, – считает политтехнолог.