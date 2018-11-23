Мясные страсти 2 23.11.2018, 11:36

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А, может, все эти явления в экономике как-то между собой связаны?

Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на телеканале «Беларусь 1», власти могут вернуться к практике регулирования цен на мясную продукцию, пишет «Экономическая газета».

На это его могут подтолкнуть негативные тенденции, складывающиеся на продовольственном рынке страны. Как сообщил Белстат, за 10 месяцев т.г. главным драйвером инфляции среди продовольствия оказалось мясо, которое за этот период подорожало сразу на 8,7%. При этом только за октябрь цена на него повысилась в среднем на 2,13%, в основном за счет рагу из свинины (+7,86%), фарша мясного (+3,58%), полуфабрикатов из мяса птицы (+2,91%) и свинины (кроме бескостного мяса) (+2,67%).

«Мы разложили всю цепочку. Цены повысились и у производителей, и у переработчиков. Торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 12% по свинине, 17% – по говядине», – рассказал министр. При этом он пообещал «не рубить с плеча», а, прежде чем принимать явно непопулярные в бизнес-среде решения по ценовому регулированию, выяснить причины такого подорожания.

Хотя, на наш взгляд, они на поверхности, и Колтович их тоже упомянул: скорее всего, скачок цен вызван неурожаем кормов, а их доля в себестоимости мясной продукции «зашкаливает», достигая 70%.

Правда, возможна еще одна причина. Представитель Минсельхозпрода Алексей Богданов на III Экспортном форуме «Беларусь мясная» рассказал, что экспорт белорусской мясной продукции за 9 месяцев т.г. вырос на 11%, до 724 млн USD, она поставляется уже в 17 стран мира. Кроме традиционных рынков сбыта – стран ЕАЭС и СНГ, поставки идут в азиатский регион. Только в Китае в т.г. отгружено 300 тонн мяса, растут поставки во Вьетнам. А планируется начать их еще и в страны Персидского залива, где наша продукция сейчас проходит сертификацию.

А, может, все эти события как-то между собой связаны?