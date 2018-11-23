«Подбитые падают городовые»6
- 23.11.2018, 11:56
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У памятника городовому в Минске провели новый протестный перфоманс.
Жители Минска прочитали «в лицо» памятнику городовому стихотворение Владимира Маяковского «Революция».
Видео перфоманса было опубликовано в «Фейсбуке».
«...Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
Подбитые падают городовые.
Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск...», - говорится в стихотворении.
Напомним, что 15 ноября подросток из Минска ударил по «лицу» памятник городовому возле здания МВД. Позже он публично извинился за то, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».
На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали.
В ответ белорусы начали проводить флешмоб с социальных сетях и протестные перфомансы возле памятника городовому в Минске.