«Подбитые падают городовые» 6 23.11.2018, 11:56

1,719

У памятника городовому в Минске провели новый протестный перфоманс.

Жители Минска прочитали «в лицо» памятнику городовому стихотворение Владимира Маяковского «Революция».

Видео перфоманса было опубликовано в «Фейсбуке».

«...Смерть двуглавому!

Каторгам в двери

ломись,

когтями ржавые выев.

Пучками черных орлиных перьев

Подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.

По чердакам раскинули поиск.

Минута близко.

На Троицкий мост

вступают толпы войск...», - говорится в стихотворении.

Напомним, что 15 ноября подросток из Минска ударил по «лицу» памятник городовому возле здания МВД. Позже он публично извинился за то, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».

На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали.

В ответ белорусы начали проводить флешмоб с социальных сетях и протестные перфомансы возле памятника городовому в Минске.