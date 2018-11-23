В Белграде созван военный совет из-за ареста сербов в Косово 23.11.2018, 12:03

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Очевидцы говорят, что в Митровице прозвучали выстрелы.

Силы специального назначения Косова ROSU в пятницу утром арестовали в Косовской Митровице четырех сербов, в городе звучали сирены, очевидцы говорят, что слышали выстрелы, сообщает eurointegration.com.ua.

Представитель полиции Косова Даут Хошай сообщил сербскому государственному телеканалу РТС, что аресты состоялись в связи с расследованием убийства сербского оппозиционного политика Оливера Ивановича, которое произошло несколько месяцев назад.

Хошай сообщил, что сегодня утром по решению суда задержаны четыре человека в северной части Косовской Митровицы. Также проведен обыск в четырех локациях. В городе были слышны сирены.

Среди арестованных - полицейский Драгиша Маркович, который работал над делом убийства Ивановича, а также Саша Чурич, Марк Рашич и Неделько Спасоевич. Трое были арестованы в ходе расследования, тогда как четвертый задержан за сопротивление аресту.

Лидер партии "Сербский список" и мэр северной Косовской Митровицы Горан Ракич заявил, что если бы косовские спецназовцы не ушли с севера Косовской Митровицы, началась бы война.

Он призвал международные силы по поддержанию мира в Косове KFOR прибыть к северу Косовской Митровицы и подтвердить жителям, что они держат ситуацию под контролем.

Президент Сербии Александар Вучич собрал срочную встречу с участием руководства армии и полиции из-за событий в Косове.

В полдень косовские сербы собираются в Митровице на протест из-за повышения на 100% пошлины на сербские товары.