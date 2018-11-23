Зинаида Михнюк: Мы - команда, у нас есть план 23.11.2018, 12:14

Зинаида Михнюк

Фото: Facebook

Первое интервью главы профсоюза РЭП в новой должности.

Избранная 22 ноября Советом профсоюза РЭП на должность исполняющего обязанности председателя Зинаида Михнюк рассказывает о рабочих планах и о себе, пишет praca-by.info.

22 ноября 2018 года прошло заседание Совета профсоюза РЭП – руководящего органа между съездами, которые проходят раз в пять лет. Геннадий Федынич покинул пост председателя, так как суд запретил ему 5 лет занимать руководящие должности. Зинаида Михнюк, первый зам, единогласно была избрана Советом исполнять обязанности председателя до очередного съезда в апреле 2020 года.

Свое первое интервью в этой должности Зинаида Михнюк начинает заверением в том, что те, кто пытался помешать профсоюзу РЭП, не дождутся сбоев в работе организации:

– Можно было бы созвать внеочередной съезд, объявить выборы нового председателя – но не та сейчас обстановка, чтобы позволить себе такие затраты, ведь следующий съезд – всего через полтора года.

– Было ли избрание неожиданностью для вас?

– Было ли избрание неожиданностью для вас?

– Нет. Мы – команда, которая весь этот год работала в особом режиме из-за уголовного дела. Я, как первый заместитель, подписывала жалобы в Генеральную прокуратуру, в Администрацию Лукашенко, подписывала характеристики лидеров нашего профсоюза, финансовые документы… Для меня это не ново. Ново – то, что я до последнего надеялась, что решение суда отменится, что международные организации, которые приезжали на каждый суд, повлияют на то, чтобы было вынесено более справедливое решение. Как сказал наш лидер Геннадий Федынич: судили не меня с Комликом, судили – организацию, независимое профсоюзное движение, то есть – всех нас. Но мы – команда, и до следующего съезда будем работать: есть программа, есть план.

Зинаида Михнюк пришла в профсоюз РЭП, когда начала работать на заводе «Цветотрон» в Бресте, где до сих пор сохранилась профсоюзная организация:

– Я пришла на завод «Цветотрон» через год после его основания – в 1994 году. Тогда работников там было 500 человек. В лучшие времена работало 7 000, а когда меня избрали председателем профкома – в 2000 году – то на заводе оставалось 1300 работников. Как меня избирали: рабочие завода решили, что хватит кандидатуру председателя подбирать заранее! Они меня избрали в противовес кандидатуре, которую готовила администрация. И я не смогла впоследствии предать рабочих, которые в меня поверили; не смогла предать принципы независимого профсоюзного движения.

Сегодняшние профсоюзные председатели из Федерации – это массовики-затейники при администрации; а чуть дело доходит до защиты людей, особенно до борьбы за уровень заработной платы – это им не под силу. Каждый из них – на контракте, и отвечает так работникам: «Если я за тебя заступлюсь, то завтра мне контракт не продлят». Я выбрала другой путь. И вот у меня забрали пропуск и перестали пускать на завод за мои взгляды. После этого Совет профсоюза РЭП утвердил меня региональным руководителем по Брестской области. Сегодня я являюсь заместителем председателя профсоюзного объединения «Цветотрона», исполняю обязанности заместителя по орг.работе и финансовой дисциплине. Там я стою на учете и плачу профсоюзные взносы. Заместителем председателя профсоюза РЭП я была на общественных началах.

О съезде, который должен пройти в апреле 2020 года, Зинаида Михнюк отзывается оптимистически:

– Я от съезда жду, что мы подготовим молодежь, которая наравне со старой гвардией выставит свою кандидатуру, а может, и не одну, на должность председателя. Наш председатель – не тот человек, который будет держаться за свой портфель; наоборот, он будет радоваться, что на нем профсоюз РЭП не закончился, а его дело – продолжается.

– Как из Бреста будете руководить профсоюзом? Не станет ли расстояние препятствием?

– Ну что вы! Сейчас же, во-первых, из Бреста ходит поезд, который домчит меня до Минска за три часа 15 минут. Если мне вечером сообщить, что нужно мое присутствие, то я утром уже буду в офисе. Во-вторых, сейчас столько каналов коммуникаций! Я доступна и по телефону, и в интернете: Вайбер, Фейсбук… Мы в профсоюзе РЭП когда-то хотели в Скайпе проводить планёрки аппарата – сейчас так и будем делать. Вы знаете, Польская Солидарность до сих пор управляется из Гданьска, руководству не мешает то, что они не в Варшаве.

Зинаида Михнюк уделяет внимание и правам женщин:

– Федынич – как раз один из таких прогрессивных председателей: когда международные профсоюзы стали продвигать женщин, он тоже на это обратил внимание. И вот с 2010 по 2015 год в Конгрессе демократических профсоюзов я была единственной женщиной-заместителем из четырех профсоюзов. И вообще я была одна женщина в Совете Конгресса. Теперь ситуация изменилась.

На вопросе о семье Зинаида Михнюк не сдержала слез:

– Я замужем, у меня двое детей. Муж – мой соратник. Если бы не семья, то я не была бы той Зинаидой, которая есть сейчас. Если бы меня не поддерживали, а упрекали, говорили бы: да чем ты занимаешься, нам страшно… Нет! Мой муж говорит: этим тоже должен кто-то заниматься!