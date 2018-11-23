Порошенко подписал законы о растаможивании «евроблях» 5 23.11.2018, 12:26

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Петр Порошенко

Президент Украины назвал это «непростым компромиссом» между государством и владельцами авто.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, которые легализуют автомобили с европейскими номерами, ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства ("евробляхи"). Об этом он утром 23 ноября сообщил в Facebook, пишет "Гордон".

Порошенко подчеркнул, что все средства от легализации пойдут на покрытие дефицита Пенсионного фонда и на индексации пенсий.

"Это – непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И чтобы последние не испытывали сомнений, что их деньги идут на благое дело, их решили целевым способом направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", – отметил глава государства.

Также Порошенко призвал владельцев "евроблях" в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста.

"Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. Государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов – шаг в этом направлении", – заявил президент.