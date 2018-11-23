МИД Армении: Мы не можем относиться к cделке Минска и Баку как к исключительно деловой 1 23.11.2018, 12:45

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Отношения между Беларусью и Азербайджаном ставят под вопрос сотрудничество в ОДКБ.

МИД Армении считает, что продажа оружия Азербайджану не может считаться исключительно деловой сделкой. Так во внешнеполитическом ведомстве tut.by. прокомментировали новый контракт между Минском и Баку на поставку очередной партии военной техники.

В МИД напоминают, что Армения неоднократно призывала своих партнеров воздерживаться от любых действий, которые могут привести к гонке вооружений и росту нестабильности в регионе.

«Мы неоднократно отмечали, что не можем относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке. Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения. Гонка вооружений в нашем регионе весьма опасна.

Что касается продажи вооружений Азербайджану со стороны Беларуси, то это наряду с вышеперечисленной озабоченностью также ставит под сомнение всю логику коллективной безопасности, бросает вызов всей логике сотрудничества в рамках ОДКБ и непосредственным образом наносит вред эффективности и авторитету Организации», — проккоментировала ситуацию пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.