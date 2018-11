Как минчанин в 18 лет стал владельцем кофейни 10 23.11.2018, 12:51

Фото: Humans of Minsk

Деньги на нее он заработал сам.

В группе проекта о минчанах Humans of Minsk появилась история 18-летнего Игнатия — баристы, владельца кофейни Filtr на Ленина 9.

The Village приводит ее полностью.

«Неофициально я начал работать в 14 лет. У меня не было желания тратить свое время на глупые темы со сверстниками. Я вырос занудой в кругу зануд и устроился на работу в веломагазин. Изначально я покупал там запчасти для BMX, потом напросился помогать что-то таскать, стал чинить велосипеды, и директор предложил мне работу.

В веломагазине я научился общаться с людьми, и мое желание работать только укрепилось. Всю зарплату я откладывал. Мне было трудно совмещать учебу и работу. В конце концов в школе узнали, где я пропадаю, и реакция была ожидаемо негативной. Для них я должен был жить по налаженной схеме: доучиться, чтобы поступить и потом делать вот это и вот то.

Родители были против того, чтобы я работал. Но я всегда был непослушным сыном. Мне было скучно сидеть на уроках, и только на работе я чувствовал, что занят делом. Работа была связана с моим увлечением, и я получал от нее удовольствие. Это лучше, чем сидеть в играх или смотреть телик. Работа дала возможность стать независимым и жить отдельно.

Я всегда любил кофе и после двух лет работы в веломагазине пошел на какие-то заурядные курсы бариста, которые мне ничего не дали. Профессиональное обучение стоило больших денег, и я год работал в разных кофе-поинтах, чтобы просто получить опыт. Когда я получил образование, которое котируется в кофейной индустрии Европы, я понял, что на зарплату это не влияет, а мои попытки повлиять на качество продукта, который выпускается, пресекаются.

Люди, которые открывают в Минске кофейни, чаще всего тратят большую часть бюджета на интерьер, минимальное количество денег выделяют на оборудование и еще меньше — на обучение персонала. У них получаются очень красивые кофейни с ужасным кофе и низким уровнем сервиса. Есть исключения, но немного.

Я умудрился поработать чуть ли не во всех кофейнях Минска разного уровня. Набрался ценного опыта, посмотрел на чужие ошибки и достижения, вынес для себя полезные знания. И встал перед выбором: или уехать в Нью-Йорк, где живет дедушка, или попробовать открыть тут свой бизнес. Я решил повоевать с кофейной индустрией и сделать ее немного лучше. Работал на трех работах без выходных и спал по четыре-шесть часов, чтобы накопить денег на открытие своего заведения. Мама-юрист помогла с оформлением документов. Сейчас ее отношение к моей работе поменялось.

Мы открылись три недели назад и пока работаем в тестовом режиме. Средний возраст сотрудников — 22 года. Тут есть Даник, которому 16 лет, он идеалист в кофе, как и я. Когда он пришел в кофейню, где я работал, у него не было денег на вторую чашку кофе, я его угостил — так мы познакомились. Парень хочет многого добиться — я с удовольствием позвал его на работу барбэком. Он помогает основным сотрудникам, чтобы стать полноценным бариста. Я сделал ему подарок и оплатил обучение. Даник очень старается и внимателен к работе. Я думаю, из него вырастет хороший профессионал.

Я идеалистичный перфекционист и прививаю сотрудникам желание угодить каждому гостю. Улыбки довольных клиентов заставляют качественнее и быстрее работать, не забивать на мелочи. Мы отливаем из каждого сервера с кофе по 10 мл: только так мы можем быть уверены в качестве напитка, который принесли гостю. Мне нравится рано вставать и приходить сюда к 7.30, за полчаса до открытия, а уходить с последним клиентом — в 22.00. У меня никогда не было отпуска. Сейчас стало проще, я работаю над своим делом, а не на кого-то. Это дает огромную свободу для реализации планов, которых у меня еще много».

В 2010 году фотограф Брэндон Стэнтон создал проект Humans of New York, в котором собирал портреты жителей Нью-Йорка и их короткие монологи. Сегодня у Humans of New York почти 18 миллионов подписчиков на Facebook и более 7 миллионов в Instagram. Помимо Нью-Йорка фотограф создал серии, посвященные другим странам и городам: Ирану, Ираку, Пакистану, Украине, Иордании, Индии, Иерусалиму. Вскоре в интернете появились аналогичные проекты других авторов, посвященные Вильнюсу, Варшаве, Москве и так далее.