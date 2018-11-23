BBC: Бойцы ЧВК Вагнер могут скоро отправиться в Ливию 23.11.2018, 12:54

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«Вагнеровцы» продолжают работать и в Сирии.

Российские наемники из частной военной компании Вагнера после участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии с начала 2018 года выполняют задачи в Судане, Центральноафриканской республике.

В ближайшее время они могут отправиться и в Ливию. Об этом рассказал боец частной военной компании, вернувшийся несколько месяцев назад из командировки в Сирию, передает Русская служба Би-би-си.

«Сейчас 80 человек в Судане и третья рота в ЦАР, — рассказывает боец. Несколько недель назад людей начали собирать для командировки в Ливию, но потом дали команду „отбой“ и сказали пока никуда не ехать, а ждать дальнейших указаний».

По его словам, «вагнеровцы» продолжают работать и в Сирии: «Сейчас там находится вся пятая рота и около 20 человек из резерва, - рассказал он. — Но боевых задач там уже почти не решается, работают на охранении важных объектов, а летом седьмая рота Вагнера провела все три месяца командировки на базе в 70 километрах от Дейр-эз-Зора, отрабатывая со щитами и дубинками разгон митингов. Ни боевых задач не было, ни охранения, зачем для этого было везти всех в Сирию, никто не понял».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в России де-юре нет частных военных компаний».