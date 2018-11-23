Главный тренер «Гомеля»: Наша цель - Континентальный Кубок 23.11.2018, 13:00

Олег Хмыль

Олег Хмыль рассказал о выступлении своих подопечных на международном турнире.

Главный тренер "Гомеля" Олег Хмыль рассказал про выступление своей команды в Континентальном кубке, обозначив задачу, которая поставлена перед подопечными, передает belarushockey.com.

"Вышли как единое целое, отработали по-мужски и выполнили задачу. В первом матче латыши очень много удалялись, грубили очень много, мы этим воспользовались, забив в большинстве. Во втором матче с "Лионом" сыграли от обороны, выстояли, и забили свои голы. Переезд больше сказался на третьей игре, свежести не хватило и поздний матч. Накопилось...

В первом и втором матче результат сделали лидеры. Вся команда выполнила задачу-минимум. Для выполнения основной задачи нужно усиление. Руководством поставлена задача занять второе место в финале, однако мы для себя ставим задачу выиграть Континентальный Кубок.

Что касается соперников по финалу, то "Арлан" — очень приличная команда, там почти все россияне выступают, плюс есть хоккеисты с опытом игры в КХЛ. Возрастные и мастеровитые ребята. У британцев есть канадцы неплохого уровня. У поляков команда приличного уровня, десять легионеров. Все три команды — не подарок", — рассказал Хмыль в интервью "Овертайму".