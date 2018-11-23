Еда со вкусом глянца: кто такие фуд-стилисты 1 23.11.2018, 13:09

Фуд-стилист — это не обычный любитель, а человек, который учится каждый день.

Едой можно наслаждаться не только вкушая и смакуя ее, но и рассматривая фотографии продуктов. Но знаете ли вы, кто стоит за этими глянцевыми фотографиями? Правильно — фуд-стилисты, пишет «Вокруг света».

Кто такой фуд-стилист

Профессия зародилась на Западе, где уже давно активно процветает рекламный бизнес. Фотографии еды стали неотъемлемой частью продаж, отдельным видом искусства, в котором натюрморт выглядит так, что его хочется съесть.

Часто фуд-стилисты — это бывшие повара, которые знают, как правильно приготовить и подать блюдо. Такие профессионалы часто выступают за «натуральную» съемку: то есть еду не подкрашивают краской, не используют муляжи. Также фуд-стилистами становятся глянцевые фотографы, которые чаще задействуют в съемках еду, сделанную из пластика, гипсокартона, пенопласта. Например, кубики льда таят от тепла приборов, которыми пользуются фотографы. Поэтому настоящий лед заменяют искусственным, который делают из стекла.

Наверное, вы неоднократно видели фотографии еды в блогах у знаменитостей, да и просто у тех, кто увлекается съемкой. Из-за таких самоучек страдают профессионалы — фирмы нанимают их реже, чем блогеров, которые могут не только сфотографировать, но и прорекламировать товар в своей соцсети среди подписчиков.

Как стать фуд-стилистом

Кажется, что это довольно просто: любишь еду — сможешь и сфотографировать ее. Но фуд-стилист — это не обычный любитель, а человек, который учится каждый день. Как было сказано ранее, кто-то приходит в профессию из поварского дела, кто-то — из фотографии. Некоторые заканчивают хдожественные институты и училища, и уже оттуда идут в эту рекламную отрасль: фуд-стилисту необходимо понимать возможности материала и колорита.

Фуд-стилист — это человек, который должен уметь владеть паяльной лампой, чтобы придавать бургерам, курице-гриль и мясу на углях прожаренный и сочный вид. В арсенале этих «художников» также можно встретить лак для волос, глицерин и бензин — эти вещества добавляют еде блеск, создают глянцевую оболочку у рекламной выпечки, фруктов и овощей.

Крем для обуви поможет придать настоящему стейку еще более аппетитный зажаренный вид, а ароматические палочки имитируют тонкую дымку от только что приготовленных горячих блюд. Стиральный порошок поможет создать пышную пену в бокале пива, а клей ПВА — достойная замена густой сметане. И таких хитростей миллион. Муляж на профессиональном языке фуд-стилистов называется мокапом.

Есть также и фуд-косметика — и это не лаки для волос и клей ПВА, а кремы, сливки, присыпки, которыми украшают готовые мокапы и которые тоже должны быть в арсенале стилистов.

Частенько фуд-стилисты проходят курсы карвинга. В кулинарии карвинг — это искусство фигурной резки по овощам и фруктам, пришедшее в страны Запада из Тайланда и Китая. Из обыкновенных продуктов можно вырезать все что угодно, подать это и сфотографировать.

Еще стоит помнить, что профессия фуд-стилиста, возможно, не будет окупаться на первый порах: новички затрачивают на подготовку к съемке больше средств, чем получают. Аренда техники, посуда, приборы, фоны, тряпочки, салфетки и даже продукты — все надо приобретать самостоятельно.

Истории успеха

Американец Мэтт Армендарис говорит, что он «помешан на еде, напитках и всем, что к ним относится». Фуд-стилист и фотограф с мировым именем, он работает для журнала Time, издательсткого дома Марты Стюарт и множества других периодических изданий и книг, а также для рекламы. Также он ведет блог, в котором учит фотографировать еду.

Армендарис начинал графическим дизайнером в маленьких компаниях: рисовал рекламные макеты, разрабатывал флаеры. В процессе работы Мэтт понял, что ему нравится работать с изображениями продуктов и блюд. Больше всего в своей работе он получал удовольствие от процесса фотографии. Главный секрут Армендариса — это любовь к тому, что он видит через объектив фотоаппарата. «Вы должны тратить на фотографирование столько времени, сколько можете, но особое внимание уделите изучению еды и обязательно пробуйте продукты на вкус. Даже если вы вегетарианец, попробуйте кусочек мяса и фотографируйте его с любовью», — вот и весь секрет успеха фуд-стилиста.

Билл Брэди — другой знаменитый фуд-фотограф, профи родом из Нью Йорка, выходец из итало-американской семьи, где всегда любили вкусно и плотно поесть. Его дед был владельцем бара, где подавали итальянские блюда, так что любовь к еде у Билла в крови. На его сайте вас встречает лозунг: «Готовь. Снимай. Ешь». «Моя работа — соблазнять вас, заманивать вас, создавать желание», — говорит Билл. Он считает, что его фотографии отражают не только форму еды, но и ее вкус.

Лу Манна — тоже нью-йоркский фотограф и тоже имеет итальянские корни. С ним регулярно сотрудничают такие крупные компании как Kraft, Betty Crocker, Welch’s, Kellogg’s и Grey Poupon. Манна считает, что основа фуд-фотографии и стилистики — свет, и как только вы научитесь правильно его выставлять, у вас станут получаться чудесные и аппетитные снимки. Еще один совет от Лу — помнить о текстурах, ведь еда «гораздо сложнее моды, где, по сути, вы имеете дело с оттенками плоти и ткани».

Лара Феррони была простой американской домохозяйкой из Сиэттла и любила две вещи: готовку и фотографию. Все изменилось, когда она решила организовать дома маленькую фотостудию. Феррони предпочитает использовать дневной свет вместо студийного, ведь он создает ощущение домашнего тепла и уюта, а в такой атмосфере любая еда смотрится еще более притягательной. На сайте Лары собрано портфолио ее работ, на которые можно смотреть, не отрываясь.