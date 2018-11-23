Песков рассказал об «эвакуации» вертолетом неизвестных людей из Кремля 7 23.11.2018, 13:17

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Вчера ФСО отказалась комментировать появившиеся видео.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся накануне в соцсетях изображения взлетающих с территории Кремля военных вертолетов, сказал, что «проходили учения», передает корреспондент РБК.

«Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего нет экстраординарного. Кремль — это действующая резиденция главы государства, это режимный объект. Какие там стадии, что будет происходит на каждой из них, — надо справляться в ФСО», — сказал он.

Другие вопросы, в том числе о том, планируется ли вторая фаза учений, Песков также переадресовал в Федеральную службу охраны (ФСО).

Один из иностранных журналистов спросил у Пескова, верна ли информация «Российской газеты» о том, что построили вертолетную площадку в Кремле («Российская газета» писала об этом в мае 2013 года. — прим.)

«Владимир Владимирович летает в Кремль и из Кремля с 2012 года, хорошо, что «Российская газета» сейчас эту информацию раскопала», — ответил на это пресс-секретарь президента.

ФСО утром в пятницу сообщила, что замеченные над Кремлем вертолеты участвовали в плановых учениях.