Дмитрий Полиенко: На лекции в милицию не хожу принципиально 1 23.11.2018, 13:31

Дмитрий Полиенко

Активист бойкотирует глупые решения МВД.

Активист Дмитрий Полиенко написал в Facebook о настойчивых вечерних визитах правоохранителей, которые вынуждают его приходить в отдел милиции, пока Дмитрий не устроился на официальную работу, сообщает «Белсат».

По словам Дмитрия, его не было дома, но в его комнате была подруга.

«Они спрашивали, где я сейчас и хотели взять объяснения, почему я не посещаю лекции в РОВД. Она ответила, что меня нет, и они ушли. Но через минуту вернулись и начали грубо ломиться в дверь. Когда она открыла, сразу начали ходить по комнате в поисках меня, заглядывали на балкон».

Разговаривали милиционеры агрессивно, пугали девушку, что она препятствует действиям сотрудников милиции и поедет с ними. Однако после обещаний девушки позвать на помощь изменили тон.

«Ну что ему сложно минут на тридцать приходит на те лекции, нам самим это не нужно», – сказали они, но поняв, что Дмитрия нет, ушли.

Сам Дмитрий рассказал belsat.eu, что на лекции ходить не собирается принципиально, а такие ночные визиты милиционеров незаконные.

«То, что они делают в отношении меня, – это тоже незаконно. Это принуждение, чтобы я официально трудоустроился! А если нет, то обязан ходить к ним каждый день, кроме выходных. Туда ходят люди – у которых надзор после колонии. У меня надзора вообще нет. Лекции – про работу и профилактику правонарушений, но их не всегда читают, туда ходят, чтобы отметиться».

Парень не хочет официально работать из-за непогашенных штрафов за общественную деятельность. В случае официального трудоустройства из его зарплаты будут забирать большую часть на их погашение.

За непосещение лекций активисту может грозить штраф или административный арест за неповиновение сотрудникам милиции.