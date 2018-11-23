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В Вильнюсе открыли скульптуру, посвященную изобретателю ракет Казимиру Семеновичу

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  • 23.11.2018, 13:39

В столице Литвы увековечили знаменитого инженера.

Призванная увековечить память знаменитого инженера Речи Посполитой и изобретателя ракет Казимира Семеновича (лит. Kazimieras Simonavičius, бел. Казімер Семяновіч, польск. Kazimierz Siemienowicz) скульптура была открыта в Вильнюсе в среду. Она была создана в рамках проекта программы "Творю Вильнюс", поддерживаемой самоуправлением. Скульптуру создал лауреат Национальной премии скульптор Владас Урбанавичюс, пишет Delfi.

Из бюджета самоуправления Вильнюса на создание этой скульптуры было выделено около 18 000 евро за счёт средств программы "Творю Вильнюс".


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