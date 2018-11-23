США предостерегают союзников от использования оборудования Huawei 3 23.11.2018, 13:49

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Вашингтон может оказать финансовую помощь тем странам, которые откажутся от китайских технологий.

Правительство США пытается убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, производитель уже давно находится под пристальным наблюдением западных спецслужб, подозревающих, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая, сообщает "Немецкая волна".

Особую озабоченность Вашингтона вызывает использование телекоммуникационного оборудования Huawei в странах, где расположены американские военные базы. В первую очередь, речь идет о Германии, Италии и Японии. Хотя, пишет далее WSJ, военные используют собственные сети, большая часть трафика идет через коммерческих производителей услуг. По данным издания, США рассматривают вопрос оказания финансовой помощи тем странам, которые готовы отказаться от использования китайского оборудования при развитии собственных средств связи.

В самих США Huawei уже запрещено поставлять оборудование правительственным структурам и их подрядчикам. Летом нынешнего года Австралия также из соображений безопасности отказалась от сотрудничества с китайским концерном при создании сети нового стандарта мобильной связи 5G. Аналогичные опасения высказываются и в Германии, где торги за право получения лицензии на 5G намечены на весну 2019 года.

Huawei откроет лабораторию безопасности в Бонне

Руководство китайского концерна не ответило на просьбу агентства Reuters прокомментировать публикацию в американском издании. Позднее на традиционном брифинге представитель МИД Китая выразил надежду на то, что "соответствующие страны" создадут "справедливую и предсказуемую" инвестиционную среду для китайских компаний.

Ранее Huawei заявил, что подписал 22 коммерческих контракта на строительство сетей 5G. Компания также сообщила, что намерена открыть в Бонне новую лабораторию информационной безопасности в Германии, чтобы повысить доверие к своей технике.