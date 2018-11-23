Цена нефти марки Brent обновила минимум 2018 года 23.11.2018, 14:08

Цена опустилась на уровень меньше 62 долларов за баррель.

В ходе торгов на бирже в Лондоне стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года упала на 3 процента и составила менее 62 долларов за баррель. Это - минимум с начала 2018 года, сообщает «Радио Свобода».

Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года. Еще в начале октября стоимость Brent поднималась выше 82 долларов за баррель, а ценамарки WTI – выше 73 долларов. С момента начала снижения стоимость марки Brent уменьшилась примерно на 28 процентов. Последний обвал на рынке нефти стал самым резким за три года.

За последний год мировые цены на нефть росли из-за опасений санкций США против Ирана, а также в связи с договоренностью стран ОПЕК+, направленной на сокращение добычи нефти. Резкую перемену настроений на рынке вызвала информация об увеличении роста добычи нефти на фоне прогнозов о снижении мирового спроса. Кроме того, выяснилось, что потенциальные потери от запрета на экспорт из Ирана будут полностью перекрыты благодаря росту добычи саудовской, российской и американской нефти.

Согласно официальным американским данным, в сентябре Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире производителем нефти за счёт разработки сланцевых месторождений.