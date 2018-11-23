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В британском парламенте женщины сыграли в футбол

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  • 23.11.2018, 14:21
Фото: HannahB4LiviMP

Спортсменки-депутаты получили строгий выговор от спикера.

Представитель Шотландской национальной партии Ханна Барделл выложила в Twitter видео, как чеканит мяч, а женщины-депутаты позируют в форме в Палате общин Парламента. Таким образом дамы отпраздновали создание женской футбольной команды из депутатов, сообщает «Вокруг света».

Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что поведение депутатов кажется ему неприемлемым, и он не получал уведомление об использовании зала заседаний в нерабочее время. «Этот исторический зал не может быть использован для подобных мероприятий», — пояснил он.

Авторы видео раскаялись и уже принесли извинения.


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