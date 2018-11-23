В британском парламенте женщины сыграли в футбол 1 23.11.2018, 14:21

Фото: HannahB4LiviMP

Спортсменки-депутаты получили строгий выговор от спикера.

Представитель Шотландской национальной партии Ханна Барделл выложила в Twitter видео, как чеканит мяч, а женщины-депутаты позируют в форме в Палате общин Парламента. Таким образом дамы отпраздновали создание женской футбольной команды из депутатов, сообщает «Вокруг света».

The women’s parliamentary football team @UKWPFC should have played their first match tonight ⚽️



Myself, @Alison_McGovern @tracey_crouch @LouHaigh @Steph_Peacock were all set but votes stopped us alas! Instead we had a kickabout and a photo in the chamber! pic.twitter.com/WT2lhh7Oym — Hannah Bardell (@HannahB4LiviMP) 20 ноября 2018 г.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что поведение депутатов кажется ему неприемлемым, и он не получал уведомление об использовании зала заседаний в нерабочее время. «Этот исторический зал не может быть использован для подобных мероприятий», — пояснил он.

Авторы видео раскаялись и уже принесли извинения.