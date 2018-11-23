В регионах и Минске готовят повышение цены проезда в городском транспорте 8 23.11.2018, 14:24

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Идет согласование сроков.

В Минске рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Как стало известно tut.by, стоимость проезда в случае утверждения предлагаемых новых тарифов вырастет на 5 копеек: в наземном — до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются, сейчас проходит их согласование.

В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске выросла с 1 ноября прошлого года — на 5 копеек. После повышения талончик на одну поездку на наземном городском транспорте стоит 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек.

Напомним, в июле этого года сообщалось, что в Минске рассматривают возможность поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Однако тогда стоимость проезда не повышали.

Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличился до 60 копеек.